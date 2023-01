Türkei: Russen kaufen sich in Antalya ein

Auch Mieten werden für viele Türken unerschwinglich. Immer mehr Einwohner wehren sich gegen die kaufkräftigen Ausländer.

Niederlande: Verdeckte chinesische Behörden

China soll eigene Polizeieinrichtungen im europäischen Ausland betreiben, auch in Den Haag. Offiziell werden in den „Servicecentern“ diplomatische Dienstleistungen angeboten. Dissidenten berichten von Jagd auf Oppositionelle.

Deutschland: Blinde Eltern mit Kind

Milas Eltern sind blind, sie selbst kann sehen. Wie funktioniert das im Alltag? Ob Straßenverkehr oder Haushalt: Milas Eltern müssen ihrem Kind vertrauen. Die Siebenjährige soll auch selbständig werden – und nicht nur die Augen der Familie sein.

Rumänien: Ärzte helfen kostenlos

Ein Ärzteteam reist in abgelegene Regionen des Landes und behandelt dort Patienten ohne Krankenversicherung. Viele Rumänen können sich keine medizinische Versorgung leisten. Die Dienste der „Ärztekarawane“ sind für alle Patienten kostenlos.

Armenien: Tanzen verbindet

Der Unterricht traditioneller Tänze soll die kulturelle Identität der Armenier stärken. Einmal im Monat treffen sich Armenier aus aller Welt in einer Tanzschule in Jerewan, um dem Aussterben ihrer Kultur entgegenzuwirken.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DO 02.02.2023 – 00:00 UTC

DO 02.02.2023 – 04:30 UTC

DO 02.02.2023 – 08:03 UTC

DO 02.02.2023 – 13:03 UTC

DO 02.02.2023 – 17:03 UTC

FR 03.02.2023 – 01:30 UTC

FR 03.02.2023 – 06:30 UTC

FR 03.02.2023 – 19:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DO 02.02.2023 – 00:00 UTC

DO 02.02.2023 – 04:30 UTC

DO 02.02.2023 – 13:03 UTC

DO 02.02.2023 – 17:03 UTC

FR 03.02.2023 – 01:30 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3