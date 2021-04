Türkei: Rentnerin Weßling droht drakonische Haftstrafe

Die Rentnerin Yüksel Weßling ahnte nicht, was sie erwarten würde, als sie im August 2019 in die Türkei einreiste. Wie jedes Jahr flog die Deutschtürkin in ihre zweite Heimat. Dieses Mal gab es sogar einen dringenden Anlass: Ihr Bruder lag im Sterben. Als sie zwei Monate später wieder ausreisen wollte, wurde sie am Flughafen von Istanbul von der Polizei abgefangen. Zwar wurde die 65-Jährige nach vier Tagen Haft wieder freigelassen - doch wurde ein Ausreiseverbot gegen sie verhängt.

Die 65-jährige Yüksel Weßling sitzt seit über anderthalb Jahren in der Türkei fest.

Seitdem sitzt sie in der Türkei fest; mittlerweile wurde ein Strafprozess gegen sie eingeleitet. An diesem Donnerstag steht der nächste Verhandlungstermin an, nach ungefähr eineinhalb Jahren wird voraussichtlich ein Urteil gefällt. "Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Yüksel Weßling, Mitglied in einer terroristischen Organisation zu sein. Es wird eine Haftstrafe zwischen sechs und 15 Jahren gefordert", berichtet ihr Anwalt Emre Dogan der DW.

Anwalt: "Es gibt keine Beweise"

Aus der Ermittlungsakte geht nur wenig über die mutmaßliche Straftat seiner Mandantin hervor, kritisiert Dogan. "Es heißt nur, dass sie einen in Deutschland eingetragenen Verein leitete. Der Vorwurf lautet auch, dass dieser Verein angeblich Verbindungen zur verbotenen Terrororganisation PKK hat".

Der Anwalt verweist darauf, dass Weßling laut der Anklageschrift in den Jahren 2015 und 2016 Vorsitzende des 'Demokratischen Gesellschaftszentrums der Kurdinnen und Kurden' (NAV-DEM) in Hannover gewesen sein soll. "Es gibt keine Beweise, die den Tatbestand eines Verbrechens darstellen; es gibt auch keine Zeugen", berichtet der Anwalt.

Auch Verfassungsschutz sieht Verbindungen zur PKK

Laut niedersächsischem Verfassungsschutz sei das NAV-DEM eine Nebenorganisation der sowohl in Deutschland als auch in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Es sichere den Einfluss der Untergrundorganisation auf das Leben der Kurden in Europa ab, heißt es. Unter dem Dach von NAV-DEM seien kurdische Kulturvereine auf Ortsebene in die Öffentlichkeitsarbeit der PKK eingebunden.

In Deutschland verboten: die kurdische Arbeiterpartei PKK

"Natürlich besteht keine Mitgliedschaft in so einer Organisation. Meine Mandantin ist Sozialpädagogin, die in diesem Zeitraum für die Stadt Hannover gearbeitet hat", erklärt Weßlings Anwalt Emre Dogan. Yüksel Weßling gebe zwar zu, dass sie im Rahmen ihrer beruflichen Integrationsarbeit solche Vereine aufgesucht hat. "Dass sie dort Vorsitzende war, weisen wir zurück. Doch selbst wenn sie eine Vorsitzende gewesen wäre, handelt es sich hierbei nicht um illegale Vereinigungen". Tatsächlich, heißt es auf der Webseite des niedersächsischen Verfassungsschutzes, gilt das PKK-Betätigungsverbot nicht für die kurdischen Ortsvereine unter dem Dach des NAV-DEM.

Tochter Leyla: "Völlig absurd"

Die Tochter der Angeklagten, Leyla Weßling, berichtet der DW, dass die Warterei ihre Mutter "gesundheitlich kaputt macht". Sie leide unter Bluthochdruck und habe chronische Schmerzen in ihren Armen und Händen. "Sie braucht dringend Physiotherapie. Sie kann diese derzeit in der Türkei nicht erhalten. Sie musste aufgrund ihres Bluthochdrucks mehrere Male zur Notaufnahme ins Krankenhaus", so die Tochter der Angeklagten. Auch Leyla Weßling empfindet die Vorwürfe der türkischen Staatsanwaltschaft als "völlig absurd". "Meine Mutter engagierte sich lediglich im Rahmen ihrer Arbeit für die Stadt Hannover für Integration und Menschrechte", versichert sie.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay setzt sich für Weßlings Freilassung ein

Stadt Hannover zeigt Solidarität

Weßling war als Sozialpädagogin viele Jahre im städtischen Amt für Jugend und Familie für die Stadt Hannover tätig, wo sie Integrationsprojekte koordinierte. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Stadt solidarisierten sich mit der Rentnerin und organisierten in der Innenstadt Demonstrationen und Mahnwachen. "Yüksel Weßling war viele Jahre für die Landeshauptstadt in der Integrations- und Netzwerkarbeit tätig", erklärte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. "Dass sie seit anderthalb Jahren in der Türkei festgehalten wird, ist ein unhaltbarer Zustand".

Die seit einigen Jahren in Bonn wohnhafte Weßling ist nur eine von mehr als 60 Deutschtürken, die in der Türkei mit einem Ausreiseverbot belegt wurden. In den meisten Fällen wird ihnen vorgeworfen, Mitglied einer verbotenen Organisation zu sein oder für diese Propaganda zu betreiben. Viele Betroffene und ihre Angehörigen fordern eine klarere Haltung der Bundesregierung gegenüber Ankara - so auch Weßlings Tochter Leyla: "Es gibt dort keine Rechtsstaatlichkeit mehr. Auch im Europarat und auf EU-Ebene muss Deutschland die Einhaltung der Menschenrechte zur Voraussetzung für die weitere Zusammenarbeit mit der Türkei machen".