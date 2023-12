Türkei: Fußball-Referee verprügelt, Präsident festgenommen

In der türkischen Süper Lig wird nach der Partie zwischen Ankaragücü und Rizespor der Schiedsrichter gewaltsam angegriffen. Auch ein Vereinspräsident ist involviert. Der Ligabetrieb ruht, auch Präsident Erdogan reagiert.

Es lief die siebte Minute der Nachspielzeit. Ankaragücü führte im Spiel der obersten Fußballliga der Türkei, der Süper Lig, gegen Rizespor mit 1:0, als doch noch der Ausgleich fiel. Das Spiel endete 1:1 und nach dem Abpfiff durch Schiedsrichter Halil Umut Meler brachen alle Dämme: Der Referee wurde von mehreren Personen attackiert, darunter auch von Ankaragücüs Vereinspräsident Faruk Koca. Koca stürmte auf den Platz, schlug Meler mit Anlauf mit der Faust ins Gesicht und streckte ihn mit einem einzigen Schlag nieder. Als Meler auf dem Boden lag und sich schützend die Hände vor das Gesicht hielt, traten weitere Beteiligte auf ihn ein und trafen ihn am Kopf und am Oberkörper.

Der Unparteiische erlitt bei der Attacke einen Jochbeinbruch. Das meldete der Fernsehsender beIN Sports später und zitierte den den Chefarzt des Krankenhauses in Ankara, in das Meler gebracht worden war: "Er hat eine Blutung um sein linkes Auge und einen kleinen Riss dort." Es bestehe aber keine Lebensgefahr.

Erdogan: "Sport bedeutet Frieden"

Der türkische Fußballverband TFF reagierte auf den Zwischenfall mit einer Aussetzung des Spielbetriebs in allen Ligen auf unbestimmte Zeit und kündigte "härteste" Strafen an. "In Abstimmung mit unserem Staat wurden alle angebrachten Strafverfahren gegen die Verantwortlichen und Anstifter dieses unmenschlichen Angriffs eingeleitet. Der verantwortliche Klub, der Klubpräsident, seine Manager und alle Schuldigen, die Halil Umut Meler angegriffen haben, werden auf das Härteste bestraft", teilte der Verband mit. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden Koca und zwei weitere Verdächtige festgenommen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino verurteilte den gewaltsamen Angriff. "Im Fußball ist absolut kein Platz für Gewalt, weder auf noch neben dem Spielfeld", schrieb Infantino auf Instagram. "Die Ereignisse nach dem Spiel der türkischen Süper Lig zwischen MKE Ankaragücü und Çaykur Rizespor sind völlig inakzeptabel und haben in unserem Sport und in unserer Gesellschaft keinen Platz."

Auch der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan meldete sich nach dem Eklat zu Wort. "Sport bedeutet Frieden und Brüderlichkeit. Sport ist mit Gewalt unvereinbar. Wir werden niemals zulassen, dass es im türkischen Sport zu Gewalt kommt", schrieb Erdogan auf X und wünschte dem Referee eine schnelle Genesung.

Verband: "Verbrechen gegen Schiedsrichter gefördert"

Auch die ständige Kritik an Schiedsrichtern habe zu diesem Gewaltausbruch geführt, so der Verband: "Jeder, der Schiedsrichter ins Visier genommen und Verbrechen gegen Schiedsrichter gefördert hat, ist an diesem abscheulichen Verbrechen beteiligt. Die unverantwortlichen Äußerungen von Vereinspräsidenten, Managern, Trainern und Fernsehkommentatoren gegenüber Schiedsrichtern haben heute den Weg für diesen abscheulichen Angriff geebnet."

