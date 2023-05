Offiziell: Erdogan bleibt türkischer Präsident

Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat die Präsidentenwahl in der Stichwahl für sich entschieden. Erdogan sei zum 13. Präsidenten der Türkei gewählt worden, sagte der Chef der Wahlbehörde Ahmet Yener am Abend in Ankara.