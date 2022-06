Türkei: Die letzten Nomaden

Im Winter haben sie einen festen Wohnsitz in der Ebene an der türkischen Mittelmeerküste. Doch im Frühjahr ziehen sie mit ihren Tieren in die Berge. Aber Staat, Militär und Großgrundbesitzer machen ihnen immer mehr Probleme. Wie lange kann diese Tradition noch bestehen? Die 63-jährige Pervin Savran führt den Kampf der Nomaden um ihre Rechte an. Eine Reportage aus dem türkischen Taurus-Gebirge von Nevin Sungur & Gunnar Köhne.