DW Nachrichten

Tüfteln für den Ausweg aus der Pandemie

Vieles, was in der Pandemie als technische, wirtschaftliche oder soziale Lösung entwickelt wurde, war Ergebnis innovativer Arbeit von Tüftlern und Initiativen in aller Welt. Professor Doug Hannah von der Boston University stellt einige der interessantesten Ideen vor.