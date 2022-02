Tödliches Gold - Illegale Minen auf den Philippinen

Früher florierte der Mineralienhandel in der kleinen philippinischen Küstenstadt Paracale. Heute wird sie durchsiebt von den Goldsuchern. Das illegale Geschäft mit dem Gold bringt geschätzte 700 Millionen Dollar im Jahr ein. Die schmutzige Industrie prägt die Stadt und das Leben ihrer Bewohner seit Jahrzehnten. Mittlerweile gibt es dort kaum noch andere Möglichkeiten, den Lebensunterhalt zu verdienen.

Die gefährliche Goldsuche in den gefluteten Höhlen ist ein blutiges Geschäft und eines, das die Umwelt zerstört. Warum also geht die Goldsuche unvermindert weiter? Die Dokumentation folgt der Spur des Goldhandels von den Tauchern über Händler, Investoren bis in den Schwarzmarkt.