Dutzende Tote durch Tornado

Im Bundesstaat Mississippi im Süden der USA hat ein Tornado schwere Verwüstungen angerichtet. Die Behörden zählten mindestens 25 Tote und Dutzende Verletzte. Am Sonntagabend waren in Mississippi und Alabama noch mehr als 61.000 Menschen ohne Strom. Während der Nationale Wetterdienst bereits vor weiteren "Superzellengewittern" warnt, werden die Such- und Rettungsaktionen fortgesetzt.