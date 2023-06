Tödlicher Polizeischuss: Zweite Unruhenacht in Frankreich

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle bei Paris ist es in der Nacht in der Hauptstadt und weiteren französischen Städten erneut zu heftigen Krawallen gekommen. Unter anderem in Lille, Nantes, Toulouse und Lyon versammelten sich Menschen, um zu protestieren. Mülltonnen, Autos, ein Bus und ein Lastwagen, Baumaschinen und selbst eine Pariser Straßenbahn wurden in Brand gesetzt.

Brennende Autos in Nanterre, dem Heimatort des erschossenen, nur 17 Jahre alt gewordenen Jugendlichen Bild: Christophe Ena/dpa/AP/picture alliance

Staatspräsident Emmanuel Macron will an einer Krisensitzung des Kabinetts teilnehmen. In ganz Frankreich wurden nach Angaben von Innenminister Gérald Darmanin rund 150 Menschen festgenommen. Auf Twitter sprach er von einer "Nacht der unerträglichen Gewalt gegen Symbole der Republik". Rathäuser, Schulen und Polizeistationen seien in Brand gesetzt oder angegriffen worden.

Alleine im Pariser Vorort Nanterre, wo Nahel M. am Dienstag gestorben war, wurden 2000 Beamte mobilisiert, um erneute heftige Ausschreitungen wie am Vorabend einzudämmen. Dort bewarfen Demonstranten Polizisten mit Feuerwerkskörpern und setzten Autos in Brand. Im Großraum Paris gab es mindestens 35 Festnahmen, eine Grundschule ging in Flammen auf. Auch die Haftanstalt in Fresnes nahe der Hauptstadt wurde mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Die Pariser Feuerwehr rief die Bevölkerung auf, den Notruf angesichts der Lage nur in dringenden Fällen zu nutzen.

Im südfranzösischen Nizza wurden zwei Polizeiwachen und Streifenwagen mit explodierenden Feuerwerkskörpern angegriffen. Randalierer errichteten Barrikaden und legten Feuer. In Mons-en-Baroeul bei Lille in Nordfrankreich verwüsteten Vermummte ein Bürgermeisteramt, im nahen Roubaix wurde eine Polizeiwache angegriffen.

Rauchschwaden über Toulouse: In der südwestfranzösischen Stadt zündeten Demonstranten mehrere Autos an Bild: Lionel Bonaventure/AfP/dpa/picture alliance

Zu Zusammenstößen kam es auch in der südwestfranzösischen Stadt Toulouse, wo mehrere Autos angezündet wurden und Polizisten und Feuerwehrleute mit Gegenständen beworfen wurden, wie aus Polizeikreisen verlautete. Ähnliche Szenen meldeten die Behörden aus Lyon und Dijon.

Mutter ruft zu Trauermarsch auf

Für diesen Donnerstag ist in Nanterre ein Trauermarsch im Gedenken an den getöteten Jugendlichen geplant. Aufgerufen zu der Kundgebung hat die Mutter von Nahel M..

Eine Motorradstreife hatte den Jugendlichen am Dienstagmorgen am Steuer eines Autos gestoppt. Ein Video zeigt, wie der Polizist seine Waffe bei der Kontrolle auf Höhe der Fahrertür in das stehende Auto richtete. Die Situation scheint unter Kontrolle, hektische Bewegungen sind nicht zu erkennen. Als der 17-Jährige plötzlich losfährt, feuert der Beamte aus nächster Nähe auf den Jugendlichen und trifft ihn tödlich in die Brust. Das Auto fuhr dann noch einige Meter weiter und rammte eine Straßenabsperrung. Der Beamte befindet sich weiterhin im Polizeigewahrsam. Gegen den 38-Jährigen wird wegen Totschlagsverdacht ermittelt.

19-Jähriger Mann aus Guinea tot

Unterdessen wird auch im Südwesten Frankreichs ein Polizist des Totschlags beschuldigt. Er soll bei einer Verkehrskontrolle am 14. Juni einen tödlichen Schuss auf einen 19-Jährigen aus Guinea abgegeben haben, wie die Staatsanwaltschaft von Angoulême mitteilte. Der 52 Jahre alte Polizist sei in Gewahrsam genommen worden. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge wollte sich der junge Mann bei der Kontrolle einer Festnahme entziehen. Er traf den Polizisten am Bein, als er den Rückwärtsgang einlegte. Daraufhin gab der Beamte den Schuss ab.

sti/djo (afp, rtr)