Tödlicher Feuerüberfall auf Schule in Russland

Die Zahl der gemeldeten Todesopfer bei Schüssen in einer russischen Schule ist auf 13 gestiegen. Darunter seien sieben Kinder, teilte das nationale Ermittlungskomitee mit. Das Innenministerium der Republik Udmurtien hatte am Morgen zunächst von sechs Toten und 20 Verletzten in der Stadt Ischewsk gesprochen. Die Ermittlungsbehörde bestätigte, dass es 21 Verletzte gebe, darunter 14 Kinder und sechs Erwachsene.

Das Ermittlungskomitee bestätigte die Angaben des russischen Innenministeriums, wonach der mutmaßliche Schütze Suizid beging. Polizisten fanden demnach seine Leiche.

Der zuständige Gouverneur Alexander Bretschalow äußerte sich in einem Video auf Telegram sichtlich bewegt zu der Tat. Eine "nicht identifizierte Person" sei in die Schule Nummer 88 in Ischewsk eingedrungen. Nachdem der Schütze einen Wachmann getötet habe, habe er im Schulgebäude das Feuer eröffnet, vornehmlich auf Kinder.

Schule abgeriegelt

Mittlerweile sei die Schule geräumt und abgeriegelt, sagte Bretschalow in dem Video. Hinter ihm waren Rettungskräfte zu sehen, die in das Schulgebäude eilten. Nach Angaben des Gouverneurs waren bereits die russische Nationalgarde, Beamte des Inlandsgeheimdienstes FSB und Ermittler vor Ort.

Besorgte Menschen warten hinter der Absperrung auf Neuigkeiten zu dem Angriff

Das rund 1200 Kilometer östlich von Moskau gelegene Ischewsk ist die Hauptstadt der russischen Republik Udmurtien und hat fast 650.000 Einwohner. Die Großstadt liegt westlich vom Ural, das den europäischen und den asiatischen Teil Russlands trennt.

Schusswaffenangriffe waren früher selten in Russland. In den vergangenen Jahren nahmen sie allerdings zu. Staatschef Wladimir Putin hatte von einem aus den USA importierten Phänomen gesprochen und derartige Gewalttaten als Nebeneffekt der Globalisierung kritisiert.

