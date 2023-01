Tödliche Winterstürme in Kalifornien

Highway 101 geflutet

Der bekannte Highway 101 führt vom Norden Kaliforniens an der Küste entlang bis nach Los Angeles im Süden des Bundesstaates und ist in der Regel ein Touristenmagnet. In Gilroy musste die überschwemmte Straße gesperrt werden. In Kalifornien sind viele Wege durch Überflutungen, Unterspülungen oder nach Autounfällen unpassierbar geworden.