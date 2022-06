Tödliche Schüsse im Zentrum von Oslo

Bei Schüssen in der Nähe eines Nachtclubs in Oslo sind zwei Menschen getötet worden. Es habe zudem mehrere Schwerverletzte gegeben, twitterte die Polizei in der norwegischen Hauptstadt am frühen Morgen. Insgesamt seien 19 Menschen medizinisch versorgt worden. Kurz nach dem Vorfall wurden den weiteren Angaben zufolge ein Mensch in der Nähe des Tatorts festgenommen. Alles deute darauf hin, dass es sich um einen Einzeltäter handele. Laut Augenzeugen brach in dem Nachtclub eine Panik aus.

Die norwegischen Behörden teilten inzwischen mit, dass sie wegen Terrorverdachts ermittelten: "Die Polizei behandelt den Fall als terroristischen Angriff". Der Festgenommene habe sich bislang nicht geäußert. Die Polizei habe seine Wohnung durchsucht, berichtete ergänzend der norwegische Sender NRK. Es seien zwei Schusswaffen sichergestellt worden.

Der bei Schwulen beliebte Nachtclub "London Pub" befindet sich in einer belebten Straße im Zentrum von Oslo. An diesem Samstag sollte in Norwegens Hauptstadt eigentlich die Pride-Parade zum 40. Mal stattfinden. Sie wurde angesichts der Bluttat jedoch abgesagt.

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Störe: "Wir stehen mit den queeren Menschen zusammen"

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Störe sprach von einem "schrecklichen und zutiefst schockierenden Angriff auf unschuldige Menschen". "Wir wissen noch nicht, was hinter dieser schrecklichen Tat steckt, aber den queeren Menschen, die Angst haben und trauern, möchte ich sagen, dass wir mit euch zusammenstehen", sagte Störe der Nachrichtenagentur NTB.

