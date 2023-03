Tänzerin trotz Querschnittslähmung

Diese Woche außerdem bei Euromaxx:



Süß und kuschelig! Die Deutschen und ihre Haustiere

Die Deutschen sind Haustier-Champions! Euromaxx-Reporterin und Katzenfan Hannah Hummel beleuchtet die Beziehung zwischen den Deutschen und ihren Haustieren. Welches Tier ist das beliebteste?

Faszination Mittelalter - Turnierkampf in Spanien

In Ritterrüstung und mit Schwertern bewaffnet, treten Männer und Frauen in Mannschaften gegeneinander an. Bei dem Turnierkampf in Kastilien tauchen jedes Jahr internationale Mittelalter-Fans in die Geschichte ein.

Spezialität aus der Schweiz: Traditionelles Raclette

Die Schweiz ist weltbekannt für ihren Käse und der kommt auch in den traditionellen Gerichten des Landes zum Einsatz. Wie bereitet man ein authentisches Raclette zu und was benötigt man dafür?

Auf den Spuren der Sami-Kultur

Rentiere, Natur und hohe Minusgrade. Die Samen sind das letzte indigene Volk Europas. Euromaxx-Reporterin Diana Piñeros ist in Schweden am nördlichen Polarkreis in die Sami-Kultur eingetaucht.

Sendezeiten:

DW Deutsch



SA 11.03.2023 – 03:00 UTC

SA 11.03.2023 – 11:30 UTC

SA 11.03.2023 – 15:03 UTC

SA 11.03.2023 – 19:00 UTC

SO 12.03.2023 – 08:00 UTC

SO 12.03.2023 – 20:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

SA 11.03.2023 – 03:00 UTC

SA 11.03.2023 – 11:30 UTC

SA 11.03.2023 – 15:03 UTC

SA 11.03.2023 – 19:00 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3