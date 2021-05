Syrische Staatsmedien melden israelische Raketenangriffe

Israelische Raketen hätten mehrere Ziele in und um die Hafenstadt Latakia, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, attackiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Die syrische Luftabwehr sei aktiviert worden und habe mehrere Raketen abgeschossen, teilte ein Sprecher des Militärs mit.

Ein Zivilist getötet, mehrere Verletzte

Dennoch sei bei den Angriffen um kurz nach 02.00 Uhr Ortszeit (01.00 Uhr MESZ) unter anderem ein Lagerhaus getroffen worden, in dem Kunststoffe gelagert waren, hieß es in dem Bericht weiter. Ein Zivilist sei getötet und mehrere Menschen verletzt worden, darunter eine Mutter und ihr Kind.

Von israelischer Seite gab es bislang keine Stellungnahme. Israels Luftwaffe greift regelmäßig Ziele in Syrien an. So will sie verhindern, dass der mit Israel verfeindete Iran seinen Einfluss in dem Bürgerkriegsland ausbaut. Teheran ist ein enger Verbündeter der syrischen Regierung und unterstützt dort Milizen.

Israelische Angriffe in der Region Latakia sind allerdings eher selten. Die Region gilt nicht nur als Hochburg von Syriens Machthaber Baschar Al-Assad, zudem befindet sich dort ein Luftwaffenstützpunkt Russlands, dem wichtigsten Verbündeten von Al-Assad.

