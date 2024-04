Politik Deutschland

Syrische Pässe: Deutsches Geld finanziert Kriegsverbrechen

Cathrin Schaer

01.04.2024 1. April 2024

Um einen neuen Pass zu bekommen, müssen sich Syrer in Deutschland an die eigene Regierung wenden, die sie zuvor häufig eingesperrt und gefoltert hat. Das Geld für die Pässe fließt an das Regime von Diktator Assad.