Syrische Geflüchtete in Deutschland helfen Ukrainern

Syrische Flüchtlinge als Helfer im deutschen Flutgebiet: in ihrer Heimat haben sie erlebt, was Zerstörung bedeutet. Deshalb helfen sie nun mit ihrem Netzwerk aus dem Hochwasser-Einsatz im Ahrtal den Ukrainern. Anas, Faris und Abdul packen mit an.