Syrien meldet "terroristischen Bombenanschlag"

In Syrien sind bei einem Anschlag an einem Wallfahrtsort mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden. Wie das Innenministerium in Damaskus mitteilte, explodierte ein Fahrzeug in der Nähe des Mausoleums von Sajeda Seinab. Der Schrein mit dem Grabmal einer Enkelin des Propheten Mohammed ist ein beliebtes Ziel schiitischer Pilger.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete, der Anschlag habe sich unweit des Hauptquartiers einer pro-iranischen Miliz ereignet. Das syrische Innenministerium sprach von einem "terroristischen Bombenanschlag".

Viele Pilger vor Ort

Der tödliche Vorfall ereignete sich Vorabend des Aschura-Fests, eines der wichtigsten schiitischen Feierlichkeiten. Dabei erinnern die Schiiten an Hussein, einen Enkel des Propheten Mohammed, der bei der Schlacht von Kerbela im Jahr 680 n. Chr. als Märtyrer fiel. Diese Schlacht markiert die Spaltung des Islam in Sunniten und Schiiten. Bei Aschura-Feierlichkeiten kommt es immer wieder zu Anschlägen sunnitischer Hardliner auf Schiiten.

Zum jüngsten Anschlag bekannte sich bisher niemand. Für ähnliche Angriffe wurde meist die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) verantwortlich gemacht.

