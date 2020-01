"Survivors": Portraitfotografien von 75 Holocaust-Überlebenden

Mit raumgreifenden Schritten stürmt Martin Schoeller durch die kargen Ausstellungsräume: professioneller Blick auf die Ausleuchtung seiner Fotoarbeiten, die Details der Hängung. Dann entspinnt sich eine knappe Diskussion mit Kuratorin Anke Degenhard, die ihm die Lichtsetzung erläutert. Er nickt zufrieden, Schoellers dunkelblonde Dreadlocks folgen der raschen Kopfbewegung, mit der er alles noch einmal ganzheitlich in den Blick nimmt.

Der Fotograf, Jahrgang 1968, lebt seit den 1990er Jahren in New York, kommt aber oft nach Deutschland. Entstanden ist die Idee zu diesem einmaligen Fotoprojekt mit Überlebenden des Holocaust bei einem Treffen mit Kai Diekmann in der Berliner "Paris Bar". Er ist Ex-Chefredakteur des deutschen Boulevardzeitung "Bild" und seit Jahren Vorsitzender des deutschen Freundeskreises von Yad Vashem.

Martin Schoeller in den Ausstellungsräumen der Zeche Zollverein

75 Porträts zum 75. Jahrestag am 27. Januar

Die Verantwortlichen der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem waren schnell einverstanden. Als Ort für die Fotoaufnahmen wurde Yad Vashem ausgewählt, ein vertrauter Ort für alle Überlebenden, erzählt Schoeller im DW-Interview. "Es gab nur ein bisschen Licht. Das war ein ganz normaler Raum, mit niedrige Decken, also kein besonders spannender Raum. Ich brauche auch nicht viel Platz für mein Setting."

Die Auswahl der 75 in Frage kommenden Personen überließ der Fotograf der Gedenkstätte. Man kennt sich, viele der Holocaust-Überlebenden, die zum Teil über 90 Jahre alt sind, kommen regelmäßig dorthin. Sie treffen dort Besucher und Jugendgruppen aus aller Welt, um, wie Bat-Sheva Dagan (Jg. 1925) aus Polen, als Zeitzeugen von ihren Erlebnissen zu erzählen. Ein Herzensanliegen, berichtet die israelische Kuratorin Vivian Uria, die mit ihrer deutschen Kollegin Anke Degenhard die Ausstellung entwickelt hat.

Zeitzeugen: Hannah Goslar-Pick (Bild vorn) ist Jahrgang 1928, hinten: Jacob Philipson-Armon (Jg. 1938)

Zeche Zollverein: Kunst statt Kohle

Das Gebäude ist ungewöhnlich für eine Ausstellung: Die ehemalige Kohlenmischanlage der Kokerei auf der Zeche Zollverein hat früher Tonnen von Steinkohle beherbergt. Bis unter die Decke lagerte das schwarze Gold des Ruhrgebiets. Martin Schoeller bevorzugt sonst für seine Fotografien eher die schlichte Ästhetik eines "White Cube", dieser historische Ort bedeutete eine extrem Herausforderung an das Ausstellungskonzept.

Als Anke Degenhard den Ort ausgekundschaftet hatte und Schoeller begeistert erste Fotos schickte, war dieser zunächst nicht ganz überzeugt. Die extrem hohen Betonwände sind rau, kaum verputzt - man sieht die Spuren der Arbeiten von damals. Metallplatten sind als Zwischendecke eingezogen, dazwischen gibt es Brücken mit grob geschweißten Geländern als Übergang, wie es in der Zechenindustrie üblich war. Aber mittlerweile ist der Starfotograf ganz glücklich mit dem Raumgefüge, das seinen großformatigen Fotografien viel Leuchtkraft gibt.

Den Boden des riesigen Geschosses kann man von oben nicht sehen, jeder Schritt hallt in dem riesigen Kubus nach. Jeder noch so kleine Laut wird zum Donnerhall. Der Blick in die bodenlose Tiefe ist unheimlich. Hoch über einem metallenen Übergang wirft ein Beamer den Film über den Entstehungsprozess der Fotos in Yad Vashem an die Wand. Es sei ihm wichtig, dass jeder sehen und miterleben kann, wie diese Fotos zustande gekommen sind, erklärt Kuratorin Degenhard.

Kuratorin und couragierte Ausstellungsmanagerin: Anke Degenhard hat den Ausstellungsraum entdeckt

Intensive Lehrjahre in New York

Drei Jahre war Schoeller Assistent von Starfotografin Annie Leibovitz. Von 1993 bis 1996 arbeitete er in New York und bei Fotoshootings rund um den Globus eng mit der Starfotografin zusammen. Und er lernte viele Prominente dabei kennen, die sich von Leibovitz ablichten ließen. Mit seiner offenen Freundlichkeit fand er schnell Zugang zur amerikanischen Kunstszene.

Später, als Schoeller längst seine eigene künstlerische Handschrift entwickelt hatte, kamen sie alle in sein Fotoatelier: Barack Obama, Clint Eastwood, Angela Merkel, Meryl Streep, Hillary Clinton, Angelina Jolie, Donald Trump - wer Rang und Namen hat in der oberen Liga von Politik und Filmbusiness, wurde in den frontal aufgenommenen Porträtfotografien verewigt. Ikonen der Zeitgeschichte: Radikal ehrlich, den Blick in die Linse gerichtet, wirken die Gesichter bei Schoeller wie Skulpturen - Lebensgeschichte(n) in Gesichtszüge gemeißelt.

Schoeller hat mehr als 1000 Prominente porträtiert, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel

Vor Schoellers Linse sind alle gleich

Martin Schoeller, in München geboren und in einer Frankfurter Intellektuellenfamilie aufgewachsen, wirkt, als habe er gute Bodenhaftung. Und Haltung. Seine künstlerischen Ambitionen sind durchaus politisch. Er versteht seine Arbeit als Fotograf auch als demokratischen Beitrag zu einer kriselnden Gesellschaft: "Es ist erschreckend zu sehen, wie sich der Antisemitismus momentan in Europa und anderswo erneut Bahn bricht", sagt er. Er spüre da als Fotograf große Verantwortung. "Und ich glaube, dass wir nur dann als Menschen vorankommen können, wenn wir bereit sind aus der Geschichte zu lernen", fügt er mit Verve hinzu.

Für ihn sind alle Menschen vor seiner Profi-Kamera gleich. Prominente genauso wie New Yorker Obdachlose, die er auch vor die Linse geholt hat. Aus Schoellers Porträts spricht Artikel 1 der UN-Menschenrechtscharta: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren."

Ausstellung wird um die Welt reisen

Seine Arbeiten polarisieren stark. Aber kaum jemand bleibt unberührt von ihnen. Inzwischen arbeitet Martin Schoeller selbst als Starfotograf für renommierte Zeitschriften, wie "Rolling Stone", "National Geographic", "GQ", "Esquire" oder das New Yorker "Time Magazine". Porträtfotografien von ihm sind weltweit in wichtigen Sammlungen vertreten.

"Survivors. Faces of Life after the Holocaust" wurde am 20. Januar 2020 vorgestellt, also genau eine Woche, bevor sich am 27. Januar die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz zum 75. Mal jährt. Nach der Ausstellung in Deutschland wird sie weltweit auf Reisen gehen. Die nächsten Stationen sind Toronto und Maastricht, sagt Kuratorin Anke Degenhard, aber sie würden sie gern die nächsten zehn Jahre um die Welt schicken.

In der Zeche Zollverein in Essen sind die starken Porträts der 75 Holocaust-Überlebenden noch bis zum 26. April 2020 zu sehen. Als Buch sind sie beim Steidl Verlag erschienen - mit einem Vorwort vom früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck.