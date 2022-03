Popstars singen für die Ukraine

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zeigen Musiker weltweit Solidarität mit den Menschen, die unter dem Krieg leiden. Einige von ihnen kommen nun in Birmingham zu einem großen Benefizkonzert zusammen. Mit der zweistündigen Wohltätigkeitsveranstaltung unter dem Titel "Concert for Ukraine" soll Geld für die humanitäre Hilfe in der Ukraine gesammelt werden. Die Tickets waren laut den Veranstaltern innerhalb von 45 Minuten ausverkauft.

Das wird vor allem daran liegen, dass einige der derzeit berühmtesten Pop-Stars auf der Bühne stehen werden. Ed Sheeran, Camila Cabello, Tom Odell, Emeli Sandé, Becky Hill, Gregory Porter, Snow Patrol und weitere Acts treten am Dienstag in der Resorts World Arena auf.

Tom Odell: Aufruf zum Spenden

Tom Odell wird dort sicher seinen Song "Another Love" bringen, der ihn Anfang der 2010er Jahre bekannt machte und der zuletzt öfter auf der Plattform TikTok kursierte. Diesen Hit performte der britische Pop-Sänger bereits Anfang März am Bahnhof der rumänischen Hauptstadt Bukarest. "Tausende von ukrainischen Flüchtlingen, die vor dem Krieg fliehen, passieren täglich diesen Bahnhof", schrieb der Brite auf Instagram. "Ihre Welt wurde auf unvorstellbare Weise auf den Kopf gestellt." Er machte auf die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aufmerksam und rief zum Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen auf:

Auch Musiker, die nicht auf dem Benefizkonzert spielen werden, sammeln auf ihre Weise Spenden für die Opfer des Ukraine-Kriegs. Die britische Band The Cure etwa brachte ein neues Band-Shirt in den ukrainischen Nationalfarben heraus. Den gesamten Erlös spendet sie an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR, das zurzeit auch Geflüchteten aus der Ukraine Hilfe leistet.

Die Band Queen stellte ihr zweistündiges Konzert, das sie im Jahr 2008 in der ostukrainischen Stadt Charkiw mit dem Gastsänger Paul Rodgers gegeben hatte, auf YouTube - mit der Bitte, an ebendieses Flüchtlingshilfswerk zu spenden.

Die Erlöse des Benefizkonzerts in Birmingham wiederum gehen an einen Dachverband britischer Wohltätigkeitsorganisationen. Die Veranstaltung wird auch im britischen Fernsehen übertragen. Der Fernsehsender ITV teilte mit, alle Sponsoren- und Werbeeinnahmen aus der Übertragung zu spenden.

Ukrainische Band Antytila tritt nicht auf

In Birmingham nicht mit von der Partie sein wird die ukrainische Band Antytila. Nachdem sie von der Ankündigung des Konzerts erfahren hatte, hatte sie in der vergangenen Woche eine Videobotschaft an Ed Sheeran geschickt, in der sie darum bat, per Live-Stream bei seinem Konzert auftreten zu dürfen. Die Mitglieder der Band kämpfen momentan in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gegen die russischen Soldaten.

"Hello , Ed Sheeran!" Das Video von Antytila wurde 7 Millionen Mal geklickt

Ed Sheeran bedankte sich zunächst in den sozialen Medien für das Video. "Zuerst wollte ich allen Ukrainern sagen, dass ich euch liebe, dass ich zu euch stehe und dass ich sehr stolz darauf bin, nächste Woche bei dieser Benefizveranstaltung zu spielen", sagte er. Und an Antytila gerichtet: "Ich kann es kaum erwarten, eure Musik zu hören, Jungs - und ich sende euch viel Liebe."

Die Organisatoren des Konzerts haben sich allerdings inzwischen bei der Band gemeldet und ihnen mitgeteilt, dass sie nicht bei der Benefizveranstaltung auftreten könnten. So berichtet es Frontsänger Taras Topolya in einem neuen TikTok-Video. Der Grund für die Absage sei gewesen, dass die Veranstaltung sich "nur auf die humanitäre Situation konzentriere", was im Gegensatz zu den militärischen Aktivitäten der Band stehe, die in den Videos in Militäruniformen und Helmen auftritt.

Der Sänger sagte, sichtlich enttäuscht, die Band akzeptiere die Haltung, die das Konzert einnehme: "In erster Linie sind wir Musiker. Helme und Schutzwesten sind vorübergehend, aber wir verstehen die Antwort und akzeptieren sie." Er fügte hinzu: "Die Hauptsache ist, dass die Menschen im Vereinigten Königreich an der Seite der Ukraine stehen."