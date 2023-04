Golden Poppies

Nicht nur die kalifornische Wüste blüht. Im benachbarten Bundesstaat Arizona blühen diese goldenen Mohnblumen in der Wüstenlandschaft des Golden Valley. "Kalifornisches Sonnenlicht" oder "Cup of Gold" heißt die farbeprächtige Pflanzenart aus der Familie der Papaveraceae, die in den Vereinigten Staaten und Mexiko beheimatet ist.