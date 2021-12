Super Huhn, super Ei

Doch ihre natürlichen Bedürfnisse bleiben oft auf der Strecke, obwohl eine tierfreundlichere Züchtung und Haltung möglich sind.

Egal ob "bio" oder konventionelle Haltung: Moderne Hybridhühner müssen vor allem produktiv und rentabel sein. Je nach Rasse sind sie auf massenhafte Eierproduktion oder schnelle Mast gezüchtet. Dabei spielt ihre Gesundheit und eine artgerechte Haltung kaum eine Rolle. Währenddessen wächst unsere Lust auf Eier und Hühnerfleisch immer weiter. Dabei ist ein besseres Hühnerleben möglich.



Hühnerbegeisterte Forscherinnen und Forscher gehen den natürlichen Bedürfnissen der Tiere auf den Grund. Züchter sind auf der Suche nach dem Zweinutzungshuhn.

Und für den massenhaften Tod im Schlachthof gibt es eine tierfreundlichere Alternative: ein mobiles Schlachtmobil.



