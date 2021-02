Super-Bowl: Neuland selbst für Tom Brady

Football ist ein Sekundenspiel. Und kaum einer weiß damit besser umzugehen als Tom Brady: für den entscheidenden Schritt in diesen Super-Bowl reichen ihm acht Sekunden. Eiskalt bringt er einen 40 Yards-Pass an den Mann. Touchdown. Nur einen Wimpernschlag vor der Pause. Von diesem Rückstand erholen sich die favorisierten Green Bay Packers im NFC-Championship Game, dem "Halbfinale", nicht mehr. Im Endspiel am Sonntag treffen Brady und die Tampa Bay Buccaneers auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Es ist Super-Bowl Nummer zehn für Brady. Das hat es in der NFL-Geschichte noch nicht gegeben - wie so vieles in seiner Karriere. Zum Vergleich: mehr als sechs Teilnahmen hat kein anderer NFL-Spieler vorzuweisen. Doch dieser 55. Super-Bowl ist anders, selbst unter Brady-Maßstäben.

"Finale dahoam" für Tampa

Dass er sein neues Team aus Tampa direkt in der ersten Saison ins Endspiel führt, haben Experten kaum für möglich gehalten. Nach zwanzig Jahren und sechs Titeln mit den New England Patriots hatte Brady mit seinem Wechsel nach Florida für Kopfschütteln gesorgt. "Ich weiß nicht, was da genau abgeht, aber jemand hat einen Fehler gemacht", sagte Ex-Star-Quarterback Joe Montana. Vor Bradys Ankunft hatten es die Bucs seit 2007 kein einziges Mal in die Playoffs geschafft. Dank ihm dürfen sie nun sogar im eigenen Stadion um den Titel spielen, als erstes Team der NFL-Historie - auch wenn wegen der Corona-Pandemie statt 75.000 nur 22.000 Fans ins Stadion dürfen.

Sarah Thomas: "geehrt" als eine der besten Referees beim Super-Bowl dabei zu sein

Dort werden sie und auch Routinier Brady ein Novum erleben, das längst überfällig war: Mit Sarah Thomas wird erstmal eine Schiedsrichterin den Lauf der Partie mitbestimmen. "Die erste Frau zu sein, das bedeutet mir sehr viel", betont die 47-Jährige. Als dreifache Mutter wolle sie ihren Kindern, speziell ihrer kleinen Tochter zeigen, dass sie alles schaffen könne. Thomas ist seit 2015 erste Profi-Schiedsrichterin der NFL. Im Super-Bowl wird sie als "Down Judge" im sechsköpfigen Referee-Team aktiv sein.

Größter Altersunterschied der Geschichte

Auf dem Weg zu einem möglichen siebten NFL-Titel hätte sich der 43 Jahre alte Brady keinen härteren Gegner aussuchen können. Die Kansas City Chiefs sind amtierender Champion und haben in Patrick Mahomes ebenfalls einen absoluten Ausnahme-Quarterback. "Ich bewundere Patrick wirklich für die Art von Spieler, die er ist", sagte Brady. Mahomes' Gefühl für Räume auf dem Feld und die manchmal unorthodoxen Pässe seien einmalig.

Erfolgshunger eint die beiden. Was sie trennt, ist der Altersunterschied: 18 Jahre und 45 Tage - ebenfalls ein Super-Bowl-Rekord. Doch Mahomes lässt sich davon nicht täuschen. Für ihn ist Brady schlicht eine "Legende", gegen die er unbedingt seinen zweiten Titel holen will. Und der 25-Jährige ist sich sicher: "Es wird ein großartiges Spiel."