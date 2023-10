Konflikte Sudan

Sudan: Neuer Anlauf für Friedensgespräche

26.10.2023 26. Oktober 2023

Im Sudan sind beide Bürgerkriegsparteien bereit, die seit Juni unterbrochenen Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen. Die neue Gesprächsrunde soll an diesem Donnerstag in Dschidda in Saudi-Arabien beginnen.