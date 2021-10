Sudan: "Die Welt ist zu Recht besorgt"

Die Lage im Sudan bleibt instabil: Tausende von Menschen gehen nach dem Militärputsch vor vier Tagen weiter auf die Straße und demonstrieren. Am Donnerstag bauten sie Straßenbarrikaden wieder auf, die von Sicherheitskräften in der Nacht zerstört worden waren. Die Demokratie-Bewegung rief für kommenden Samstag zu "millionenstarken" Protesten auf.

Die internationale Gemeinschaft verurteilte den Putsch des Militär scharf, bei dem General Abdel Fattah al-Burhan, der bisher gemeinsam mit Abdullah Hamduk an der Spitze einer Übergangsregierung stand, zivile Regierungsmitglieder entmachtete und einen Ausnahmezustand verhängte.

Sicherheitsrat ringt um gemeinsame Position

Im Sicherheitsrats der Vereinten Nationen rangen die fünf ständigen Mitglieder zwei Tage lang um eine gemeinsame Erklärung, denn China und Russland lehnten Sanktionen gegen die Putschisten ab.

"Alle Staaten haben ihre bestimmten Interessen und Vorstellungen, was den Sudan angeht. Die sind in den letzten zwei Jahren nahe beieinander gewesen", sagte Volker Perthes, Sonderbeauftragter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für den Sudan, am Mittwoch im Deutschlandfunk. In Bezug auf die Sitzung sagte Perthes, die Analysen von Russland auf der einen und den USA auf der anderen Seite seien noch weit voneinander entfernt.

Der UN-Gesandte Volker Perthes fordert mehr Geschlossenheit der Großmächte in den Verhandlungen zur Sudan-Krise

An diesem Donnerstag konnte sich der Sicherheitsrat dann doch auf eine gemeinsame Formulierung einigen - Diplomaten zufolge wirkte Russland auf eine stark abgeschwächte Formulierung hin. Nun fordert das Gremium die Wiederaufnahme des politischen Dialogs "ohne Vorbedingungen", die "sofortige Freilassung" der Verhafteten und die Achtung des "Rechts auf friedliche Versammlung".

Perthes warnte vor schlimmen Folgen, wenn nicht ein "Minimum" an Einheit gewahrt werde. Dies könnte dazu führen, dass sich die Weltgemeinschaft in eine ähnliche Situation manövriere wie in den letzten Jahren zu Libyen oder Syrien. "Denn jede Fragmentierung, jede größere Differenz im Sicherheitsrat zwischen den Großmächten schlägt irgendwann auf die innere Situation in Ländern wie dem Sudan durch." Inzwischen bestätigten die UN, dass sich Perthes mit Putschistenführer al-Burhan getroffen und dabei auf die Freilassung aller politischen Gefangenen gedrungen habe.

Erhöhter Druck auf Khartum

Die Afrikanische Union dagegen beschloss schon am Mittwoch einstimmig, die Mitgliedschaft des Sudan auszusetzen. Auch die Europäische Union verurteilte die Machtübernahme durch das Militär scharf.

Analyst Theodore Murphy sagte der DW, dass dies nicht ausreiche. "Wenn man einen Staatsstreich durchführt, erwartet man nicht, dass er begrüßt wird. Man erwartet, dass er verurteilt wird. Das ist die normale Reaktion. Eine Erklärung allein wird von den Militärs so interpretiert werden, dass es keine Konsequenzen geben wird", sagte der Direktor des Afrika-Programms bei der Denkfabik ECFR, dem Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen.

Putsch und Widerstand im Sudan Die Bevölkerung geht auf die Straße Tausende pro-demokratische Sudanesinnen und Sudanesen protestieren am Tag des Putsches, dem 25. Oktober 2021, in der Hauptstadt Khartum gegen das Vorgehen des Militärs. Bereits im September hatte es im Sudan einen Putschversuch gegeben. Seitdem waren die politischen Spannungen im Land enorm gestiegen.

Putsch und Widerstand im Sudan Tote und Verwundete Bei den Protesten kam es auch zu Ausschreitungen: In Khartum brannten am Montag Autoreifen, Straßen wurden blockiert. Sieben Menschen sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften getötet worden sein. Am Dienstag setzten sich die Proteste fort, Panzer blockierten Brücken und Hauptverkehrsstraßen in der Hauptstadt.

Putsch und Widerstand im Sudan Das Militär beschwichtigt Frieden und Sicherheit im Sudan seien bedroht gewesen, begründete der Generalkommandant der sudanesischen Streitkräfte den Putsch. Man werde den demokratischen Kurs fortsetzen, bis die Macht an eine gewählte, zivile Regierung übergehe. Wahlen sollten wie geplant im Juli 2023 stattfinden. Internationale Beobachter befürchten jedoch, dass es sich bei der Erklärung um ein Lippenbekenntnis handelt.

Putsch und Widerstand im Sudan Premierminister festgesetzt Die Putschisten nahmen am Montag den amtierenden Premier Abdullah Hamduk sowie mehrere Kabinettsmitglieder fest. Sudans oberster General Abdel Fattah al-Burhan erklärte am Dienstag, Hamduk werde in seinem eigenen Haus festgehalten, er sei unverletzt. Auch mehrere zivile politische Führungspersonen wurden inhaftiert. Internet, Mobilfunk- und Festnetz blieben am Dienstag weitestgehend abgeschaltet.

Putsch und Widerstand im Sudan Streiks und Widerstand im ganzen Land Überall im Sudan gehen die Menschen auf die Straße, so wie hier in Omdurman. Auch sonst regt sich Widerstand gegen das Militär: Medienberichten zufolge sollen Mitarbeitende der Zentralbank in den Streik getreten sein. Sudans Ärztegewerkschaft forderte auf Facebook Ärztinnen und Ärzte in Militärkrankenhäusern dazu auf, nicht mehr arbeiten zu gehen, wenn es sich nicht um dringende Notfälle handele.

Putsch und Widerstand im Sudan Gespaltene Bevölkerung Nicht alle Sudanesen stehen hinter dem demokratischen Übergangsprozess. Teile der bewaffneten Rebellengruppen sähen lieber eine Militär- als eine Zivilregierung an der Macht, sagt Theodore Murphy, Direktor der Afrika-Programme des European Council on Foreign Relations, der DW. "Sie sehen, dass eine demokratische Zukunft nicht zu ihren Gunsten ausfallen dürfte."

Putsch und Widerstand im Sudan Vergebliche Hoffnung auf Demokratie? Im Mai erhielt der Sudan einen milliardenschweren Schuldenerlass, der den Übergang zur Demokratie erleichtern sollte. Nach dem Putsch ist das Land davon weiter entfernt denn je. Westliche Länder drohten bereits, die Zahlung von Hilfsgeldern einzustellen, sollten die inhaftierten Regierungsmitglieder nicht freigelassen und zivile Kräfte an der Regierung beteiligt werden. Autorin/Autor: Nele Jensch



Obwohl der abgesetzte sudanesische Premierminister Hamduk am späten Dienstag nach Hause gehen durfte, sind viele zivile und militärische Führer weiterhin in Haft. Noch am Mittwoch verhafteten die Putschisten mehrere prominente Aktivisten, die für die Demokratie eintreten, auch am Donnerstag gingen Sicherheitskräfte unter anderem mit Tränengas gegen Demonstranten vor.

Aufruf: Europa soll handeln

Laut Murphy habe die Europäische Union ein Interesse an der Stabilität in der Region, nicht zuletzt wegen der Gefahr, dass weitere Unruhen neue Flüchtlingsströme auslösen könnten. Wegen der zentralen Rolle, die das Land momentan für den Kontinent spiele, seien andere Faktoren ebenso wichtig, betont der Analyst. "Der Sudan hat das Potenzial, in Äthiopien und im Südsudan - die Länder sind für Europa von Interesse - eine positive Rolle zu spielen. Darüber hinaus im Tschad, der sich selbst in einer Übergangsphase befindet, und schließlich in Libyen, im Norden", so Murphy. "Aber die Voraussetzung dafür ist, dass der Sudan eine stabile, funktionierende und demokratische Regierung hat."

Stabilität und Demokratie scheinen für die Sudanesen derzeit unerreichbar zu sein. Bei den Straßenprotesten nach der militärischen Machtübernahme am Montag sind rund 60 Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche verletzt worden. Der zivile Widerstand ist stark - es gibt keine Anzeichen für ein Nachlassen. "Die Welt ist zu Recht besorgt", sagte Murithi Mutiga, Projektleiter für das Horn von Afrika bei der Denkfabrik International Crisis Group, im DW-Interview.

Auswirkung über den Kontinent hinaus

Die Ereignisse im Sudan werden laut Mutiga zwangsläufig Auswirkungen auf Afrika und darüber hinaus haben. Eine militärische Führung in Khartum werde wahrscheinlich die politische Dynamik zwischen dem Sudan, Ägypten und Äthiopien im Streit um den Großen Renaissance-Staudamm in Äthiopien verändern. Der Grund: Die militärischen Führungen des Sudan und Ägyptens sind eng miteinander verbunden. Auch der Sudan könnte eine aktivere Rolle im äthiopischen Konflikt übernehmen, indem er sich offen auf die Seite der Tigray-Kräfte stellt.

Die Absichten vom Anführer des Militärputsches, General Abdel Fattah al-Burhan, sind noch unklar

"Wir erleben, eine Umkehrung der Situation von vor etwa zehn Jahren, als der Sudan der äthiopischen Regierung sehr nahe stand und deshalb den Bau des Staudamms unterstützte". sagte Mutiga. Es sei zwar schwer vorherzusagen, was passieren werde, aber Kairo könne die Machtübernahme durch das Militär "zweifellos als ein zufriedenstellendes Ergebnis ansehen".

Laut Mutiga könnten Ägypten und Golfstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ein Regime unterstützen, das versucht, den demokratischen Widerstand zu unterdrücken. Aber das würde die Krise nur verlängern, sagt er.

Verhandlungslösung für Sudan gefordert

"Alle Akteure, einschließlich der Golfmonarchien, müssen sich der Notwendigkeit einer Verhandlungslösung bewusst sein. Der Sudan kann nicht einfach von einem 'starken Mann' beherrscht werden, vor allem nicht, nachdem die Sudanesen im April 2019 die Früchte der Freiheit gekostet haben", betonte der Analyst. Dabei bezieht er sich auf die Volksrevolution, die der autokratischen Herrschaft von Präsident Omar al-Bashir ein Ende setzte.

Nicht nur politisch, auch finanziell gibt es Druck von außen. Die Weltbank setze ihre Hilfe für den Sudan aus. Weltbankpräsident David Malpass äußerte Besorgnis über "die dramatischen Auswirkungen, die dies auf die soziale und wirtschaftliche Erholung und Entwicklung des Landes haben kann". Zuvor hatten die Vereinigten Staaten von Amerika mitgeteilt, sie würden ihre Hilfe in Höhe von 700 Millionen US-Dollar (600 Euro) vorübergehend einfrieren.

Die Aussetzung der Hilfe als Druckmittel gegen eine Junta könnten nicht gerade die beste Lösung sein, wenn Menschenrechte und das Wohlergehen der Bevölkerung auf dem Spiel stehen. "Die Tragödie ist, dass ein Großteil dieser finanziellen Unterstützung den Ärmsten der Armen zugute kommen würde, da der Sudan eine schreckliche Wirtschaftskrise durchmacht", sagt Analyst Mutiga.

Aus dem Englischen adaptiert von Martina Schwikowski