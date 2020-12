Stuttgart setzt sich in Bremen durch

Beim ersten Mal konsequent vom Punkt, beim zweiten Mal arrogant: Mit zwei Toren war Silas Wamangituka entscheidender Mann beim VfB Stuttgart. Die Stuttgarter gewannen bei Werder Bremen mit 2:1 (1:0). Wamangituka brachte den Aufsteiger zunächst per Foulelfmeter in Führung (31. Minute). Zuvor hatte auch Werder gute Chancen gehabt, insgesamt war es ein offensives Spiel, das ständig hin und her ging. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie aber, und erst ganz am Schluss wurde es wieder aufregend. Dafür war erneut Wamangituka verantwortlich.

Bei einer zu kurzen Rückgabe von Ömer Toprak auf Torwart Jiri Pavlenka ging der Kongolese dazwischen und lief mit dem Ball auf das leere Tor zu. Doch anstatt ihn einfach reinzuschieben, wartete Wamangituka aufreizend lange, stoppte das Leder vor der Torlinie sogar noch und kickte es erst zum 2:0 ins Netz, als Pavlenka ganz nah gekommen war (90.+1). Für diese Unsportlichkeit bekam Wamangituka von Werder-Stürmer Davie Selke ein paar deftige Worte zu hören und vom Schiedsrichter die gelbe Karte gezeigt. Selke war es auch, der kurz darauf für Werder traf (90.+3), allerdings blieb es beim 2:1 für den VfB.

Dortmund stolpert auch in Frankfurt

Eine Woche nach der Heimniederlage gegen den 1. FC Köln hat Borussia Dortmund auch bei Eintracht Frankfurt nicht gewinnen können. Das Spiel endete 1:1 (1:0). Und wie schon gegen die Kölner geriet der BVB, der auf den verletzten Topstürmer Erling Haaland verzichten musste, früh in Rückstand. Ein langer Ball in die Spitze reichte aus, um die Dortmunder Hintermannschaft zu übertölpeln: Mats Hummels und Emre Can verließen sich auf den jeweils anderen, Daichi Kamada konnte frei durchstarten und spitzelte den Ball an Roman Bürki vorbei ins Tor (9.).

Dortmund strauchelt in Frankfurt - in den letzten beiden Spielen gab es nur einen Punkt

Danach taten sich die Dortmunder schwer, weil Frankfurt die Führung geschickt verwaltete. Dem BVB-Angriff boten sich nur wenige Chancen. Die beste vergab Jadon Sancho als sein Schuss aus spitzem Winkel knapp am langen Pfosten vorbeirauschte.

Zum Start der zweiten Halbzeit wechselte Dortmunds Trainer Lucien Favre den erst 16-jährigen Youssoufa Moukoko ein, um die Dortmunder Offensive zu beleben. Und das funktionierte, auch wenn Moukoko am ersten Dortmunder Treffer nicht beteiligt war. Giovanni Reyna traf mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze in den linken oberen Winkel (56.). Der BVB spielte jetzt viel besser, lief mehr und riss immer wieder Löcher in die Eintracht-Abwehr - und kam zu Chancen. Auch Moukoko hatte zwei aussichtsreiche Abschlüsse. Doch weitere Tore erzielten die Schwarz-Gelben nicht. In den Schlussminuten war sogar Frankfurt das bessere Team und näher an der Führung als die Dortmunder.

Spektakuläres Unentschieden zwischen Bayern und Leipzig

Das Duell zwischen Tabellenführer FC Bayern und dem Zweiten RB Leipzig hielt unterdessen, was die Tabellenkonstellation im Vorfeld hatte erhoffen lassen. Beide Teams traten mit offenem Visier an, suchten stets den Weg nach vorne und erzielten jeweils drei schöne Tore. Den Anfang machte Christopher Nkunku, der nach einem Ballgewinn im Mittelfeld den herauseilenden Manuel Neuer umkurvte und den Ball ins leere Tor schob (19.). Bayern reagierte und schaffte es, das Spiel zu drehen: Jamal Musiala mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern (30.) und Thomas Müller (35.) brachten die Bayern in Front. Doch die Leipziger Antwort kam postwendend: Justin Kluivert bekam den Ball im Bayern-Strafraum und überwand Neuer zum 2:2-Pausenstand.

Die Bayern jubeln zuletzt: Thomas Müller (l.) gelingen beim 3:3 gegen RB Leipzig zwei Tore

Kurz nach Wiederanpfiff schlich sich Emil Forsberg im Rücken der Bayern-Abwehr davon und kam frei zum Kopfball - 3:2 für Leipzig (48.). Danach dauerte es ein wenig, ehe die Münchner doch noch einmal antworteten. Wieder war es Müller, der ebenfalls mit einem Kopfball erfolgreich war (75.).

Freiburgs Serie hält

Es bleibt dabei: Borussia Mönchengladbach kann beim SC Freiburg einfach nicht gewinnen. 18 Jahre und sechs Monate nach dem letzten Auswärtserfolg der Borussia in Freiburg trennten sich die Teams 2:2 (1:1). Breel Embolo schloss den ersten guten Angriff der Gladbacher mit einem satten Schuss ins lange Eck ab (23.). Der Ausgleich fiel nach einem Kabinettstück: Freiburgs Baptiste Santamaria brachte den Ball per Fallrückzieher vor das Gladbacher Tor, wo Philipp Lienhart die außergewöhnliche Flanke mit einem Kopfball verwertete (32.).

Direkt nach Wiederanpfiff unterlief Gladbachs Verteidiger Stefan Lainer ein dummes Foul im eigenen Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Ex-Gladbacher Vincenzo Grifo sicher (49.). Doch die Freiburger Freude währte nur kurz: Keine zwei Minuten später erzielte Alassane Plea mit einem sehenswerten Weitschuss den 2:2-Ausgleich (50.). Dabei blieb es bis zum Schluss.

Nächster Punktgewinn für Köln

Sieben Tage nach dem ersten Saisonerfolg hat der 1. FC Köln den nächsten wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Gegen den nach wie vor ungeschlagenen VfL Wolfsburg hieß es am Ende 2:2 (2:1). Dabei hatte Köln zweimal in Führung gelegen. Nach einem Konter über die rechte Seite hatte zunächst Jan Thielmann viel Zeit, sich den Ball im Strafraum zurechtzulegen. Sein Flachschuss ins lange Eck war noch leicht abgefälscht - 1:0 für Köln (18.). Doch die Führung hielt nur etwas länger als zehn Minuten, bis Maximilian Arnold einen direkten Freistoß aus etwas mehr als 20 Metern unhaltbar für FC-Torwart Timo Horn ins Tor zirkelte (29.).

Ondrej Duda nimmt Maß und trifft zum 2:1 - die Kölner Führung sollte aber erneut nur kurz halten

Kurz vor der Pause jubelten dann wieder die Kölner. Erneut lief der Angriff über rechts, wieder wurde der Ball von der Grundlinie in Richtung Elfmeterpunkt zurückgelegt, und diesmal war es Ondrej Duda, der wuchtig abschloss (43.). Mit der nächsten guten Chance fiel aber gleich wieder der nächste Treffer auf der anderen Seite: Wout Weghorst überwand Horn mit einem Kopfball (47.). Bis zum Schluss war für beide Teams der Sieg drin, unter dem Strich stand aber die gerechte Punkteteilung.

Den zweiten Saisonsieg feierte dagegen Arminia Bielefeld. Der Aufsteiger setzte sich gegen den FSV Mainz 05 mit 2:1 (2:0) durch und hatte dabei zunächst ein wenig Glück: Nachdem zuvor die Mainzer zwei gute Chancen vergeben hatten, hielt Bielefelds Mittelfeldspieler Manuel Prietl aus 20 Metern einfach mal drauf. Sein Schuss wurde noch abgefälscht und trudelte unhaltbar zum glücklichen 1:0 ins Mainzer Tor (21.). Wenig später erhöhte der Japaner Ritsu Doan mit einem Schuss von der Strafraumgrenze auf 2:0 für die Arminia (31.). Mainz spielte insgesamt zu harmlos und wehrte sich zu spät. Zwar erzielte Kevin Stöger noch den Anschlusstreffer (82.), doch am Ende blieb es bei einer bitteren Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Hertha profitiert von Luthe-Patzern

Am Freitagabend setzte sich Hertha BSC im Berliner Stadtderby mit 3:1 (0:1) gegen den FC Union durch, hatte dabei aber mehrfach Glück. Zunächst ging Union durch Taiwo Awoniyi in Führung (20.). Doch kurz danach leistete sich Unions Defensivspieler Robert Andrich ein überflüssiges Foulspiel und sah die rote Karte (23.). Schließlich unterliefen Union-Torhüter Andreas Luthe zwei Patzer, die zu Hertha-Toren durch Petar Pekarik (51.) und Krysztof Piatek (74.) führten. Der Pole Piatek traf kurze Zeit später ein zweites Mal (77.) und wurde so zum Mann des Spiels beim ersten Saison-Heimsieg der Hertha.