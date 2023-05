Stuttgart kommt nicht über ein Remis gegen Leverkusen hinaus

War dieser Elfmeterschuss extrem cool oder fast schon fahrlässig? Am Ende war es den Fans vom VfB Stuttgart wohl völlig egal. Und dem Schützen erst recht. Serhou Guirassy lupfte den Ball mit sehr geringer Geschwindigkeit in die Tormitte und Bayer 04 Leverkunsens Torhüter Lukas Hradecky entschied sich für eine Ecke und konnte den Gegentreffer zum 1:0 (57.) für die Gastgeber nicht mehr verhindern. Was für eine Nervenstärke des VfB-Angreifers, schließlich steckt sein Team am 32. Spieltag ganz tief im Abstiegskampf fest und benötigt jeden Zähler.

Doch Guirassy scheint Nerven wie Drahtseile zu haben. Dass sein Treffer nicht zum Sieg gegen die Leverkusener reichte, hatte seine Ursache in dem Foulelfmeter, den die Leverkusener nur 13 Minuten später erhielten - und den Exequiel Palacios zum 1:1-Endstand verwandelte.

Ist der FC Bayern interessiert?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Guirassy, der in Frankreich geboren wurde und für Guineas Nationalmannschaft aufläuft, auch über die Saison hinaus in der Bundesliga spielen wird, scheint groß zu sein. Schließlich ist der 27-Jährige nur bis zum Saisonende von Stade Rennes ausgeliehen, allerdings besitzen die Schwaben eine Kaufoption in Höhe von rund neun Millionen Euro. In 23 Pflichtpartien für den VfB erzielte Guirassy elf Tore und gab eine Torvorlage.

Exequiel Palacios sorgt mit seinem Treffer vom Elfmeterpunkt für den Leverkusener Ausgleich

.

Auch der FC Bayern soll ein Auge auf den Angreifer geworfen haben, der von 2016 bis 2019 auch schon beim 1.FC Köln spielte - allerdings meistens glücklos. Schließlich sind die Bayern händeringend auf der Suche nach einem echten Mittelstürmer. Und Guirassy könnte eine recht kostengünstige Lösung - mit guten statistischen Werten - sein.

Direkter Weiterverkauf?

Sollten die Stuttgarter den Gang in die zweite Liga antreten müssen, dürften sie sich den Transfer zwar kaum mehr leisten können, allerdings könnten sie Guirassy dann trotzdem erwerben und mit einem finanziellen Aufschlag direkt an die Münchner weiter veräußern. Denn die beim FCB gehandelten Alternativen wie Harry Kane (Tottenham Hotspur), Victor Osimhen (SSC Neapel) oder auch Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) kosten alle ein Vielfaches von Guirassy.

Doch noch kämpft der Stürmer mit dem VfB Stuttgart um den Klassenerhalt. Zwei Spiele bleiben ihm und seiner Mannschaft noch, um den Abstieg zu verhindern. Es wird eine hauchdünne Entscheidung.