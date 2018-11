Stuttgart gegen Frankfurt unter Druck

Stuttgart - Frankfurt 0:2

39. Minute: Gonzales wieder mit starker Ballbehandlung, aber der junge Argentinier hat immer ein oder zwei Gegenspieler gegen sich und bewegt sich im Halbfeld auch zu weit weg vom Tor. So kann keine Offensivgefahr aufkommen.

38. Minute: Jovic prüft Zieler aus der Distanz, dieses Mal bleibt der Stuttgarter Sieger.

36. Minute: Tempo, Laufbereitschaft, Präzision: Frankfurt ist in allen Belangen überlegen, auch wenn der starke Ball auf Jovic jetzt minimal zu steil ist.

32. Minute: TOR - Und dann ist er drin. Einem zunächst abgewehrten Ball folgt die VfB-Defensive nicht, so dass Jovic alle Zeit der Welt hat. Seine Flanke findet in der Mitte ANTE REBIC, der wiederum allen Platz der Welt hat und per Kopf aus sieben Metern einnickt.

31. Minute: Starke Kombination der Frankfurter: Jovic auf Haller, der gibt mit einem Kontakt weiter und perfekt in den Lauf von Rebic, der eben noch abgelaufen werden kann.

29. Minute: Rebic geht gegen Maffeo ins Eins gegen Eins, doch der Stuttgarter bleibt trotz des hohen Tempos cool, wartet lange und kann Rebic stoppen.

28. Minute: Gonzales setzt sich im Dribbling durch, findet aber anschließend keinen Anspielpartner und gibt den Ball zurück - erste Pfiffe von den Rängen sind zu hören.

25. Minute: Jetzt aber Stuttgart! Aogo mit einer scharfen Flanke, die Gonzales in der Mitte per Direktabnahme nur knapp am Kasten vorbeisetzt.

24. Minute: Der VfB hat jetzt wieder etwas mehr Spielanteile. Es fehlt aber weiterhin an konstruktiven Offensiv-Aktionen. Seit dem 0:1 strahlen die Gastgeber gar keine Torgefahr mehr aus.

20. Minute: Haller geht in den Strafraum und fällt. Auf den ersten Blick ist ein Kontakt von Badstuber da. Der fällt aber so gering aus, dass es nicht für einen Strafstoß reicht. Haller protestiert auch nicht.

16. Minute: Die Führung verschafft Frankfurt viel Selbstvertrauen. Das Team von Adi Hütter hat die Sache im Griff und baut Angriff um Angriff auf. Stuttgart kaum mit Impulsen nach vorne. Wenn, dann mit hoher Fehlpassquote.

14. Minute: Da Costa ist auf rechts im Vollsprint so gut wie durch, doch dann kommt Weltmeister Benjamin Parvard mit einer exzellent getimeten Grätsche und räumt den Ball ab - starke Aktion von beiden.

11. Minute: TOR - Jetzt zählt das Tor! SEBASTIEN HALLER bringt die Gäste dieses Mal auch wirklich in Führung. Einen Schuss von Rebic kann VfB-Keeper Zieler nur abprallen lassen und zwar genau dahin, wo Haller, der Topscorer der Bundesliga, steht. Der Franzose vollstreckt cool.

10. Minute: Gomez geht im Vollsprint allein auf Trapp zu, doch ganz spät ertönt noch der Pfiff: Abseits. Knapp aber richtig!

9. Minute: Das muss eigentlich das 1:0 für den VfB sein: Gomez steht nach einer Flanke fünf Meter vor Trapp völlig frei und setzt den Kopfball daneben. Der muss rein!

7. Minute: Hier gehts ordentlich zur Sache: Erst kassiert der Ex-Stuttgarter Kostiv Gelb für ein sehr hartes Foul an Maffeo, dann liegt Thommy nach einem Check von Rebic am Boden.

5. Minute: VIDEOBEWEIS - Bibiana Steinhaus nimmt Kontakt mit dem Video-Assistenten in Köln auf, der die Schiedsticjterin auf eine Abseitsstellung des Torschützen hinweist. Nach Prüfung nimmt Steinhaus den Treffer zurück. Also wieder 0:0.

4. Minute: TOR - Stuttgart greift an, Frankfurt macht das Tor. Nach einem Ballverlust der Stuttgarter geht es wahnsinnig schnell: Da Costa mit dem langen Ball auf ANTE REBIC, der zum frühen 1:0 vollstreckt.

2. Minute: Noch keine Starfraumszenen, der VfB ist um Kontrolle bemüht, wird im Mittelfeld aber sehr früh von den Gästen attackiert, was immer wieder zu Fehlpässen führt.

ANPFIFF

20:25: Die Bilanz - 92 Mal gab es das Duell der beiden Traditionsklubs in der Bundesliga-Geschichte. Dabei siegte der VfB mit 42 Mal deutlich öfter als die Eintracht, die 31 Mal als Sieger vom Platz ging. 19 Mal hieß es Unentschieden, das Gesamttorverhältnis geht mit 173:154 ebenfalls an die Stuttgarter. Noch besser liest sich aus VfB-Sicht die Heimbilanz gegen Frankfurt: 28 Siege, zehn Remis und nur acht Pleiten in der Bundesliga. Vier der letzten sechs Bundesliga-Duelle gewann Stuttgart, zwei Frankfurt. Das letzte Spiel endete im Februar 2018 in Stuttgart mit 1:0 für den VfB.

20:15: Die Aufstellungen - Stuttgart: 1 Zieler - 5 Baumgartl, 28 Badstuber, 21 Pavard - 7 Maffeo, 20 Gentner, 6 Ascacibar, 3 Aogo - 17 Thommy - 27 Gomez, 22 Gonzalez

Frankfurt: 31 Trapp - 19 Abraham, 20 Hasebe, 2 Ndicka - 6 de Guzman, 5 Fernandes - 24 da Costa, 10 Kostic - 4 Rebic - 9 Haller, 8 Jovic

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!