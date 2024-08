Nasse Füße gab es in Largo, wo das Wasser teilweise in die Häuser eindrang. Laut der Website poweroutage.us hat 'Debby' in mehr als 300.000 Haushalten zu Stromausfällen geführt. Die Behörden hatten bereits am Wochenende Zwangsevakuierungen für einige Gebiete in Citrus County im Nordwesten Floridas angeordnet.