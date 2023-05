Nicht alle Dächer halten Stand

Ein heftiger Sturm peitschte am 14. Mai 2023 über die Dächer von Kyauktaw, im Bundesstaat Staat Rakhine in Myanmar, und deckte diese teilweise ab. In der Region zählen die Behörden nach eigenen Angaben bislang etwa 700 Verletzte unter jenen Menschen, die Schutz in Tempelanlagen, Pagoden und Schulen im Hochland gesucht hatten. Lokalen Medienberichten zufolge starben in Myanmar drei Menschen.