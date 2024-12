Sturm "Darragh": Alarmstufe Rot auf den britischen Inseln

"Darragh" tobt über Großbritannien und Irland. Besonders kritisch ist die Lage in Wales.

Das passiert nur äußerst selten: Der britische Wetterdienst hat eine Sturmwarnung der höchsten Stufe Rot herausgegeben. Vor allem in Teilen von Wales herrsche Lebensgefahr, teilte das Met Office mit. Rund drei Millionen Menschen wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Sie sollten einen sirenenähnlichen Hinweis auf ihren Handys erhalten.

Hunderttausende ohne Strom

Die Windgeschwindigkeit betrug an diesem Samstag in der Spitze bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Gerechnet wurde mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen. Im Vereinigten Königreich und in Irland fiel bei Hunderttausenden Menschen der Strom aus. Berichte über Todesopfer oder Verletzte liegen bisher nicht vor.

Auswirkungen von "Darragh" an der irischen Küste Bild: Fergus Sweeney/dpa/picture alliance

Umgestürzte Bäume blockieren Straßen, zwei Autobahnbrücken zwischen England und Wales wurden vorübergehend gesperrt. Der Öffentliche Nahverkehr kam teilweise zum Erliegen. In Belfast wurden Dutzende Flüge abgesagt, zwischen Nordirland und Schottland fielen mehrere Fähren aus, in Wales viele Zugverbindungen.

"Sehr enttäuschend" für Fußballfans

Der walisische Fußballverband sagte alle Spiele ab. Auch das Derby zwischen dem FC Everton und Spitzenreiter FC Liverpool in der englischen Premier League fällt aus.

Im Goodison Park in Liverpool findet an diesem Samstag kein "Merseyside-Derby" statt Bild: Peter Byrne/picture alliance/empics

Man sei sich bewusst, "dass dies für die Fans sehr enttäuschend ist", schrieb Everton in einer Mitteilung: "Aber die Sicherheit der Fans, des Personals und der Spieler ist von höchster Bedeutung."

wa/kle (dpa, afp, sid)