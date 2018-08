Stumme Kunst auf der Leinwand: 34. Internationale Stummfilmtage

Stumme Bilderkünstler: 34. Stummfilmtage Bonn

Stumme Erotik: "Flesh and the Devil" (1926)

Der Stummfilm "Flesh and the Devil" (dt. Titel "Es war") entstand nach einem Roman des deutschen Autors Hermann Sundermann. Obwohl es sich um ein klassisches, konventionelles Melodrama handelte, gilt "Flesh and the Devil" heute noch als bemerkenswert, weil das Leinwandpaar Greta Garbo und John Gilbert darin erotische Funken versprühten. Anschließend wurden Garbo/Gilbert ein Paar.