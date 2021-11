Ums Leben deutscher Studentinnen und Studenten ranken sich diverse Vorurteile und Klischees: Während des Semesters schlafen sie jeden Tag aus, während der Prüfungsphasen dagegen wohnen sie beinahe in der Bibliothek. Auch Ihre Teilnehmenden werden gewisse Vorstellungen davon haben, wie das studentische Dasein an deutschen Universitäten aussieht. Dieser Unterrichtstipp greift die Fragestellung auf.



So können Sie vorgehen:

Wörterschlange

Teilen Sie den Kurs in zwei Hälften. Eine Hälfte erhält ein großes Stück Papier, auf dem nur das Wort Universität steht, die andere eines, auf dem nur Studium steht. Fordern Sie die Gruppen auf, in einer Wörterschlange möglichst viele Wörter aneinanderzuhängen, die ihnen zu dem Begriff einfallen.

Beispiele:

UniversitätStudentProfessorPrüfung ...

StudiumStudentinFachStundenplan ...

Tauschen Sie die Papiere aus und bitten Sie die jeweils andere Gruppe, die Wörter zu finden und zu erklären.

Memory

Verteilen Sie anschließend das Arbeitsblatt Memory: Studium und fordern Sie die Lernerinnen und Lerner auf, die Begriffe den passenden Erklärungen zuzuordnen. Sie können das Memory erweitern, indem Sie weitere Karten hinzufügen.

Beispiele:

- sich einschreiben

- die Aufnahmeprüfung

- studieren

- das Seminar

- die Semesterferien

- die Exkursion

...

Zeigen Sie nun die Folge 7 Studentenleben der Serie Jojo sucht das Glück und bitten Sie die Lernenden, Wörter und Wendungen zu notieren, die zum Thema Universität im Video verwendet werden. Sammeln Sie diese und ihre Erklärungen anschließend im Plenum.

Benötigte Materialien:

Lektion „Studentenleben“ (Video)

Arbeitsblatt „Memory: Studium“

Papier (möglichst groß)



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernerinnen und Lernern Jojo auf ihrer Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe. Die gleichnamige Telenovela bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. In der ersten Staffel kommt die Brasilianerin Jojo in ihre neue Heimatstadt Köln. Sie will Kunst studieren, hat sich aber auch verliebt: in jemanden, den sie noch nie gesehen hat. Wird sie ihn treffen?

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen und zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie in der Lektion den Menüpunkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?