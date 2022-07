Studierende der Universität Bonn begleiten GMF 2022

Die Teilnehmenden des Seminars "Theorie & Praxis professionellen Schreibens" entwarfen im Rahmen ihres Konferenzbesuchs Pressemitteilungen und Beiträge für Kommunikationskanäle wie Twitter, LinkedIn oder Instagram. Hier finden Sie eine Auswahl der zahlreichen gelungenen Beiträge der Studierenden.

Zur Eröffnung des Global Media Forum durch DW-Intendant Peter Limbourg verfasste Anton Gnedin eine Pressemitteilung in englischer Sprache (Auszug):

"In his opening speech, Limbourg highlighted the role of 'networking, talking to each other' after two years of digital meetings, as this year's GMF offers more opportunities to discuss a variety of issues concerning journalism face-to-face. Seeing distributors and partners like the DW Academy or the programming on a global scale, Limbourg called it a 'strength of this meeting', especially considering that the present audience 'shows the diversity of the world.'"

Zum Keynote-Vortrag der philippinischen Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa schrieb Laureen Wolfrum auf LinkedIn:

"'What are you willing to sacrifice for the truth?' That is the title of Maria Ressa's keynote speech at the DW Global Media Forum in Bonn.

Ressa is co-founder, executive editor and CEO at Rappler, a Philippine online news website. She stands up for #FreedomOfSpeech and #FreeJournalism.

In her speech, she underlines that lies spread six to seven times faster than facts of journalists. The distribution of lies and fake news is a problem that journalists have to face as well as online violence. Especially online violence against women journalists is a problem. Ressa points out that:

- 73% of women journalists have experienced online abuse

- 25% have perceived threats of physical violence

- 20% have been attacked

For her courage and work on disinformation and fake news, Ressa was awarded the Nobel Peace Prize 2021."

Redaktionelle Begleitung der Konferenz und persönliche Highlights

Nach der Hälfte des ersten Konferenztages zog Meike Carstensen auf LinkedIn ein erstes Fazit:

"Nach einer eindrucksvollen Eröffnung durch Peter Limbourg (seit 2013 Intendant der Deutsche Welle) und einem musikalischen Einstieg durch Mitglieder*innen des STEGREIF Orchesters, spricht Maria Ressa, philippinische Journalistin und Nobelpreisträgerin 2021, über das wahrscheinlich wichtigste Thema heute: Wie erneuern wir Vertrauen in der Medienwelt und was sind wir bereit für die Wahrheit zu opfern? #Pressefreiheit und freier weltweiter Journalismus sind auf der Medienkonferenz heute von besonderer Relevanz!

In einer größeren Gesprächsrunde mit dem Thema 'Shaping the future of journalism in wartimes - How we live in the future depends on how we report today', wird weiter über die wichtige Rolle des gegenwärtigen Journalismus und dessen Wahrheit gesprochen. #truth

Es folgen Videonachrichten von Annalena Baerbock und Hendrik Wüst, sowie ein weiteres Panel über die rote Linie zwischen Berichterstattung und Advocacy. Kann Journalismus rein objektiv und neutral sein?"

Joost Lübben schrieb über die Verleihung des Freedom of Speech Award an die beiden ukrainischen Journalisten Mstyslav Chernov und Evgeniy Maloletka auf Twitter:

In einem darauffolgenden Tweet verwies er auf einen DW-Hintergrundartikel über die beiden Preisträger.

Vielfältige mediale Aufarbeitung des Programms durch die Studierenden

Zwischen den Konferenzsessions hatten die Studierenden Gelegenheit, das Event multimedial durch Instagram- oder WhatsApp-Stories zu kommentieren. Auch Wortbeiträge aus dem Publikum wurden von den Studierenden aufgegriffen und in Tweets verpackt, wie hier von Fabio Raschke:

Zu der Session "The false fight against fake news - Anti-disinformation laws and press freedom" verfasste Stefan Gronsfeld eine Pressemitteilung (Auszug):

"Laut Barbara Trionfi sollten Regierungen nicht primär versuchen, Falschinformationen zu bekämpfen, sondern deren Verbreitung: 'Wir müssen die Zivilgesellschaft einbeziehen, um zu ermitteln, was Desinformationen sind und was nicht. Allerdings denke ich nicht, dass wir versuchen sollten, alle Falschinformationen zu entfernen. Ausnahmen hierfür sind einige extreme Krisen, wie der Krieg, oder der Beginn der Pandemie. Was wir eher angehen müssen, ist das Geschäftsmodell der Plattformen, die falsche Informationen verbreiten. Was wir ändern müssen, ist die Möglichkeit der Monetarisierung von Fake News, durch die Plattformen, die die Verbreitung von Desinformation vorantreiben', sagte Trionfi."

Einige Studierende nahmen online am GMF teil. So berichtete Anna-Lena Eickermann in einer Pressemitteilung zum Online-Panel "Reporting on the Russian war in Ukraine - Perspectives from the Balkans" (Auszug):

"Die von der Konrad-Adenauer-Stiftung gehostete Veranstaltung im Livestream des Global Media Forums dauerte 30 Minuten und bot den Zuschauer*innen die Möglichkeit, Einschätzungen über Hintergründe der Kriegs-Berichterstattung in südosteuropäischen Ländern zu erhalten. Als Speaker*innen waren dafür Irina Nedeva als Vertreterin der Bulgarian National Radio and Association of European Journalists, der Medienexperte und Dozent Norbert Sinkovic von der Universität Novi Sad aus Bulgarien und der Moderator Mihai Radulescu des rumänischen TVR1 und TVR Moldaviens anwesend."

Am Ende der Veranstaltung zogen die Studierenden in den verschiedenen Kommunikationskanälen ihr Fazit, indem sie auf persönliche Highlights hinwiesen oder ihre wichtigsten Erkenntnisse festhielten:

Das DW Global Media Forum ist Deutschlands internationale Konferenz für Medienschaffende aus mehr als 100 Ländern. Gemeinsam mit ihren Hauptpartnern, dem Auswärtigen Amt, dem Land Nordrhein-Westfalen, der Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, bietet die DW Medienschaffenden eine einzigartige Gelegenheit für interdisziplinäre Diskussionen mit Meinungsführenden aus verschiedenen Bereichen rund um die drängenden Themen unserer Zeit.