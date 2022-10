Studie: Schulische Leistungen von Viertklässlern verschlechtert

Was können Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den Fächern Deutsch und Mathematik zum Ende der Grundschulzeit? Diese Frage behandelt eine Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) – und kommt laut den Autorinnen und Autoren zu besorgniserregenden Ergebnissen.

Bereits zum dritten Mal hat das IQB nach den Jahren 2011 und 2016 untersucht, inwieweit Viertklässlerinnen und Viertklässler die bundesweit geltenden Bildungsstandards in den Fächern Deutsch und Mathematik erreichen. Die Daten wurden zwischen April und August 2021 erhoben, ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie.

Verschlechterung seit 2016

Der Anteil der leistungsstarken Schülerinnen und Schüler, die den Regelstandard erreichen oder sogar übertreffen, nahm in beiden Fächern im Vergleich zur vorherigen Studie des IQB ab. Zugleich stieg der Anteil der Lernenden, die den Mindeststandard nicht erreichen und damit ein hohes Risiko für einen weniger erfolgreichen Bildungsweg haben, in den Kompetenzbereichen teils deutlich. Konkret hat ein Fünftel der Viertklässlerinnen und Viertklässler Probleme mit dem Lesen und Rechnen, und sogar fast ein Drittel tut sich mit der Rechtschreibung schwer.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf Kinder mit geringen Deutschkenntnissen gelegt werden, fordern die Autorinnen und Autoren der Studie: Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund seien stärker betroffen als viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Verschlechterte Werte bei den Kompetenzen im Lesen, Zuhören, in der Mathematik und der Orthografie seien aber „auch bei Kindern ohne Zuwanderungshintergrund und bei Kindern aus sozial besser gestellten Familien zu verzeichnen“, so die Studie.

Corona-Einschränkungen in Schulen nicht die einzige Ursache

Dass dafür während des Untersuchungszeitraums von April bis August 2021 auch die Corona-Pandemie mit Einschränkungen des Präsenz-Schulbetriebs ausschlaggebend gewesen sein könnte, sei aufgrund von Studien in anderen Ländern zu vermuten, so die KMK. Allerdings habe es schon vorher einen Negativtrend gegeben. Schon zwischen 2011 und 2016 hatten sich laut der Studie „ungünstige Entwicklungen“ abgezeichnet. Bei den negativen Trends im Zeitraum von 2016 bis 2021 könne „es sich somit teilweise um eine Fortsetzung dieser Entwicklungen handeln, die auch ohne die Pandemie aufgetreten wäre“.

Weiter heißt es, nur wenige Bundesländer hätten gegen den Trend leichte Verbesserungen erreicht, etwa Bayern und Sachsen, während Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz die Ergebnisse zumindest halten konnten, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau.

Maßnahmen zur Trendumkehr

Auch die Reaktionen aus der Politik zeigen, dass die neuesten Ergebnisse als alarmierend betrachtet werden können: Die KMK-Präsidentin, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), forderte, während des Bildungsverlaufs genauer zu fördern, angefangen beim Spracherwerb in der Kita. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) sagte, eine Trendumkehr sei mühsam, aber möglich. Das verlange „mehr und intensiveren Unterricht, eine stärkere Fokussierung auf Kernkompetenzen, klare und hohe Leistungsanforderungen, Schulinspektionen und Lernstandsvergleiche“. Seine baden-württembergische Amtskollegin Theresa Schopper (Grüne) sprach von einem „großen Nachholbedarf bei der Bildungsgerechtigkeit“.

rh/io (mit KNA, Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen)