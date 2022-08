Studie: Reiche sollten für die Rettung des Planeten bezahlen

Die zunehmende Ungleichheit weltweit wird Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft zufolge zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Ohne außergewöhnliche Maßnahmen zur Umverteilung des Reichtums werden in den nächsten 50 Jahren Gesellschaften derart dysfunktional, dass sie kaum in der Lage sind, existenzielle Bedrohungen wie den Klimawandel anzugehen, wie aus einer Studie im Auftrag der Denkfabrik Club of Rome hervorgeht. Der Bericht mit dem Titel "Earth for All: Ein Survivalguide für unseren Planeten" wurde in Berlin vorgestellt.

Die reichsten zehn Prozent sollten die Rechnung zahlen

Es drohe eine explosive Kombination aus extremer politischer Destabilisierung und Stagnation, heißt es darin. Jorgen Randers, einer der Autoren der Studie, sagte: "Wir werden die Welt nicht retten, wenn nicht die reichsten zehn Prozent die Rechnung bezahlen."

Eine Bettlerin in der Düsseldorfer Innenstadt - die Ungleichheit der Gesellschaft wird zunehmen, sagt der Club of Rome

Mit fünf "außerordentlichen Kehrtwenden" könnte dem Bericht zufolge die Erderwärmung unterhalb der Zwei-Grad-Marke stabilisiert und die Armut beendet werden. Dazu gehörten unter anderem ein Umbau der Nahrungsmittelproduktion und des Energiesektors. Reiche Länder müssten zudem den armen Staaten alle Schulden erlassen. Ferner müssten die vermögendsten Menschen in allen Ländern stärker besteuert werden, bis sie weniger als 40 Prozent des nationalen Einkommens zur Verfügung haben.

Wegweisende Studie aus dem Jahr 1972

Der Club of Rome ist ein Zusammenschluss von Fachleuten verschiedener Disziplinen und Länder, die einer breiten Öffentlichkeit mehr Wissen über die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt vermitteln wollen. Bereits 1972 hatte der Club of Rome die vielbeachtete Studie "Die Grenzen des Wachstums" veröffentlicht. Die Analyse hatte bereits damals vor enormen wirtschaftlichen Turbulenzen im 21. Jahrhundert gewarnt, sollte die Gesellschaft insbesondere bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen nicht umsteuern.

Superreiche - klimaschädlicher als alle anderen

nob/uh (epd, kna, afp)