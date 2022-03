Studie: Mädchen halten sich eher für untalentiert als Jungen

Eine misslungene Klassenarbeit, eine schlechte Note auf dem Zeugnis – und was ist der Grund dafür? Ich habe nicht genug Talent, sagen die meisten Mädchen. Jungen jedoch sehen die Schuld weit häufiger bei anderen als bei sich selbst. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, die im Fachblatt „Science Advances“ erschienen ist.



Für ihre Untersuchung nutzten die Autoren und Autorinnen Ergebnisse der Pisa-Studie, bei der alle drei Jahre die schulischen Fähigkeiten von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern weltweit untersucht werden. Der internationale Vergleich umfasst die 38 Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie 34 weitere Länder. 2018 wurden dabei erstmals mehr als 500.000 Jugendliche zusätzlich mit folgender Aussage konfrontiert: „Wenn ich scheitere, fürchte ich, dass es daran liegt, dass ich nicht genügend Talent habe.“



Tendenz fast überall gleich – mit Unterschieden

Während in den meist hoch entwickelten OECD-Staaten 61 Prozent der Mädchen der Aussage zustimmten, waren es nur 47 Prozent der Jungen, also 14 Prozentpunkte weniger. In Ländern außerhalb der OECD war der Unterschied immer noch vorhanden, mit acht Prozentpunkten Differenz aber deutlich geringer. Und: Das einzige Land, in dem diese Tendenz gar nicht festzustellen war, ist Saudi-Arabien.



Eine eindeutige Erklärung für diesen Geschlechterunterschied in der Selbsteinschätzung gebe es nicht, sagte der Co-Autor der Studie, Thomas Breda von der Paris School of Economics. Diese Tendenz sei aber bereits in der Vergangenheit beobachtet worden, etwa beim Selbstvertrauen und bei der Wahl des Studiengangs, wobei der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen ebenfalls bei Ländern mit hoher Gleichberechtigung besonders ausgeprägt gewesen sei. Ein Erklärungsansatz dafür sei, dass stärker emanzipatorische Gesellschaften das Augenmerk mehr auf individuelle Leistungen legen und individuelles Talent mehr wertschätzen würden.



Weniger Vertrauen, weniger Chancen

Das geringere Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bei Mädchen bleibt nicht ohne Folgen: „Der Glaube, dass sie weniger talentiert sind als Jungen, kann das Selbstvertrauen von Mädchen beeinträchtigen und dazu führen, dass sie sich selbst schützen und daher herausfordernde Situationen und Chancen vermeiden", schreiben Breda und seine Co-Autorin Clotilde Napp von der UniversitätParis-Dauphine. Sie fanden auch einen engen statistischen Zusammenhang mit derBereitschaft zum Wettbewerb, gemessen anhand der Aussage: „Icharbeite gerne in Situationen, in denen es um den Wettbewerb mitanderen geht.“ Hier war der Geschlechterunterschied annähernd sostark ausgeprägt wie beim Glauben an das eigene Talent.



Überraschend war für Napp und Breda auch, dass der Geschlechterunterschied im Hinblick auf Talentglauben, Wettbewerbsfähigkeit und Selbstbewusstsein umso größer war, je leistungsstärker die Schüler und Schülerinnen waren. Obwohl leistungsstarke Mädchen allen Grund hätten, an das eigene Talent zu glauben, hielten sich erheblich mehr gute Schüler als gute Schülerinnen für talentiert.



Als Konsequenz empfiehlt Breda sich von der „Rhetorik des reinen Talents“ zu verabschieden. „Der Erfolg kommt durchs Lernen mit Versuchen und Irrtümern.“



ip/sts (AFP, dpa)