Struff verpasst French-Open-Viertelfinale

Der 29 Jahre alte Warsteiner verlor im Achtelfinale der French Open gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic 3:6, 2:6, 2:6. Nach 1:33 Stunden verwandelte der 32 Jahre alte Serbe seinen ersten Matchball.

Großes Lob von Boris Becker

Dabei hatte Struff bei kühlem Nieselwetter vielversprechend begonnen. Mutig, aggressiv und frech ärgerte er anfangs sein Gegenüber. "Das ist ein sehr hohes Niveau von beiden, viel besser kann Struff nicht mehr spielen", lobte Eurosport-Experte Boris Becker, der Djokovic von 2013 bis 2016 trainiert hatte.

Trotz des Achtelfinal-Scheiterns wird sich Struff in der neuen Weltrangliste am kommenden Montag erstmals unter die besten 40 verbessern. Außerdem kann er sich mit einem Preisgeld von 243.000 Euro trösten. Djokovic trifft im Kampf um den Einzug in das Halbfinale auf den Hamburger Alexander Zverev oder den Italiener Fabio Fognini.

Sollte Djokovic in Paris gewinnen, wäre das sein vierter Grand-Slam-Sieg innerhalb von 12 Monaten. Bei den Australian Open, in Wimbledon und bei den US-Open im vergangenen Jahr hat er bereits triumphiert. Der sogenannte Karriere-Grand-Slam war ihm zum ersten Mal 2015/2016 gelungen.

haz/ww (sid, dpa)