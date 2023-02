DW Nachrichten

Streit über Polizei-Ausbildungszentrum in Atlanta

Im Januar starb in einem Wald bei Atlanta im Bundesstaat Georgia ein Demonstrant durch Polizei-Schüsse. Sie fielen bei der Räumung eines Protestcamps gegen ein neues Polizei-Ausbildungszentrum. In der Region halten die Spannungen zwischen Aktivisten und Behörden an.