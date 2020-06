Straßenschlachten und Plünderungen in Stuttgarter Innenstadt

"Die Situation ist völlig außer Kontrolle", sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntag. Mehrere hundert Menschen, die in Kleingruppen unterwegs gewesen seien hätten Schaufenster eingeschlagen und Läden geplündert. Einsatzkräfte seien mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Mehrere Polizisten wurden verletzt.

Einsatzkräfte aus ganz Baden-Württemberg angefordert

Nach Angaben der Polizei hatte sich die Lage kurz nach Mitternacht in der Nähe des Schlossplatzes "aufgeschaukelt". Es sei zu Auseinandersetzungen gekommen, an denen rund 500 Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Die Polizei vor Ort forderte daraufhin Unterstützung bei der Bundespolizei an. Zudem sollen Einsatzkräfte aus ganz Baden-Württemberg in die Landeshauptstadt beordert worden sein. Erst gegen 03.00 Uhr sei die Lage wieder unter Kontrolle gewesen.

Auf Twitter kursieren Videoaufzeichnungen von jungen Männern, die gegen Schaufensterscheiben von Geschäften traten oder Pflastersteine aus dem Boden rissen. Der Polizeisprecher sagte: "Es wurde richtig randaliert." Eine ganze Reihe von Geschäften seien betroffen, zudem Fahrzeuge. Auch Plünderungen habe es gegeben. Schwerpunkte seien der Schlossplatz und die benachbarte Königstraße gewesen, die als Stuttgarts Shoppingmeile bekannt ist.

Am Morgen beruhigte sich die Lage nach Polizeiangaben. Zur Sicherheit blieben die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot in der Innenstadt präsent, sagte der Polizeisprecher. Auch an vergangenen Wochenenden war es bereits zu Auseinandersetzungen von überwiegend jungen Menschen mit der Polizei gekommen – allerdings nicht in dem Ausmaß wie an diesem Sonntag.

Zu den Hintergründen oder möglichen Drahtziehern der gewalttätigen Krawalle machte die Polizei bislang keine Angaben. Ebenfalls unklar ist, wie viele Menschen festgenommen wurden.

