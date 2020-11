"Storyluxe für iOS" - Bildbearbeitungs-App im Test

"Storyluxe" peppt Insta-Stories mit kreativen Rahmen und Effekten auf. Die kostenlose iOS-App bietet Templates, in die Fotos aus der Galerie eingebaut werden können, einzeln oder als Collage.

Die Templates sind in Themenbereiche geordnet: "love", "tape" oder "flora" zum Beispiel. Praktisch finden wir die Vorlagen "spooky", "holiday" oder "New Year", die den großen Feierlichkeiten des Jahres Tribut zollen. Wir mögen die etwas kitschigen, aber niedlichen Vorlagen aus der Kategorie "neon", die Fotos mit Neon-Herzen oder Neon-Schriften verzieren.

Nicht so gut gefällt uns, dass die Fotos einmal, im Template platziert, nicht mehr bewegt werden können. Das bedeutet unter Umständen, dass das tolle Foto nicht richtig zur Geltung kommt oder wir uns für ein anderes Template entscheiden müssen.

Das Layout der App ist minimalistisch und die Funktionen erschließen sich in kürzester Zeit. Klassische Fotobearbeitungs-Tools sind nicht im Angebot. Es gibt allerdings einige, wenige Filter für die Fotos.

Wer sich für einen Rahmen entschieden hat, kann meistens auch den Hintergrund verändern. Dafür steht eine überbordende Zahl an Möglichkeiten zur Verfügung: Marmor-Strukturen, Feuerwerk, Wolken oder Eiskristalle. Besonders schöne Hintergründe, wie natürlich auch Templates, bleiben allerdings der zahlenden Kundschaft vorbehalten.

Die fertigen Slides können in 9x16 oder aber in 4:5 exportiert werden, womit sie auch für andere Social Media-Plattformen einsetzbar sind. Der Export ist unkompliziert, in maximal 414 KB möglich.

Fazit: Mit der App "Storyluxe" bekommen Insta-Stories ein stylisches Upgrade. Auch in der kostenlosen Variante lassen sich effektvolle Slides bauen.

Top 3 Pros

stilvolle Ergebnisse

minimalistisches Layout

keine Werbung

Top 2 Cons

Export nur in niedriger Auflösung möglich

Fotos können im Template nachträglich nicht verrückt werden

Hersteller: Brian Delaney

Preis: §Storyluxe§ ist im App-Store kostenlos. Wer einmalig 2,99 € investiert, bekommt einen unbegrenzten Zugriff aus sämtliche Templates.