"Stonehenge der Niederlande" entdeckt

Der Fundort der religiösen Stätte mit Gräbern und Grabhügeln liegt in Tiel, rund 70 Kilometer östlich von Den Haag. Es ist der erste derartige Fund in den Niederlanden, heißt es auf der Website der Stadt: "Was für eine spektakuläre archäologische Entdeckung!", verkündete die Stadt Tiel im Onlinedienst Facebook.

"Stonehenge der Niederlande"

Die Stätte erinnert an Stonehenge: Das Heiligtum wurde - wie der Steinkreis in England - so gebaut, dass es sich an den Sonnenwenden nach der Sonne ausrichtet. Die Durchgänge, durch die an den längsten und den kürzesten Tagen des Jahres die Sonne schien, ermöglichten eine Nutzung als Sonnenkalender.

Auf dem Grabhügel wurden sterbliche Überreste von etwa 60 Männern, Frauen und Kindern gefunden. Die Stätte soll fast 800 Jahre lang für Opferfeste, Rituale, Feiern und Bestattungen genutzt worden sein.

Ausgerichtet nach den Sonnenwenden: Rekonstruktion des "Stonehenge der Niederlande" Bild: MUNICIPALITY OF TIEL/REUTERS

Die Ausgrabung startete bereits 2017, aber die Bedeutung des Fundes war bis zuletzt unklar. "Alles war tief unter der Erde verborgen", so die Stadt Tiel.

Rund eine Million Objekte, darunter eine 1000 Jahre alte Glasperle aus Mesopotamien, wurden bei den Ausgrabungen entdeckt. Die ältesten Artefakte stammen schätzungsweise aus dem Jahr 2500 v. Chr.

woj/suc (AFP, dpa, Reuters)