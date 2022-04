Stolpert auch der FC Liverpool über Villarreal?

Ausgangslage:

Der FC Liverpool ist gewarnt: Auch der FC Bayern ging mit Vorschusslorbeeren und der Favoritenrolle in die Viertelfinalpaarung mit dem FC Villarreal, am Ende jubelten aber die Spanier. Eine Runde zuvor war Juventus Turin über Villarreal gestolpert. Ist Liverpool nun der dritte "Große", der sich am "gelben U-Boot" die Zähne ausbeißt? Für die "Reds" spricht, dass sie momentan sehr gut drauf sind. Erst ein einziges Spiel ging im Jahr 2022 verloren. Neben Meisterschaft und Champions League hat die Mannschaft von Jürgen Klopp auch in beiden englischen Pokalwettbewerben noch Chancen auf den Titel. Villarreal, in der spanischen Meisterschaft derzeit Siebter, hat sich in den vergangenen Wochen etwas stabilisiert und zumindest von den vergangenen fünf Pflichtspielen keines mehr verloren.

Stimmen vor dem Spiel:

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Es ist etwas Besonderes, Teil des Halbfinals zu sein. Es ist verrückt, ein massives Spiel. So viele Trainer und Spieler arbeiten dafür ihr ganzes Leben und haben keine Chance, so nah dran zu sein. Wir müssen das genießen."

Unai Emery (Trainer FC Villarreal): "Wir sind hier mit der Gewissheit, dass wir verdientermaßen so weit gekommen sind. Und aus dieser Erkenntnis heraus müssen wir uns mit dem Hauptfavoriten Liverpool messen. Die Schwierigkeitsgrad und die Herausforderung sind für uns zwar nun größer, aber auch unsere Hoffnung und unsere Motivation sind größer."

Statistik:

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp wissen, wie man in der Champions League das Finale erreicht - und auch, wie man es gewinnt. Die "Reds" haben den Silberpokal schon siebenmal gewonnen, drei weitere Male gingen sie im Endspiel als Verlierer vom Platz. Für Klopp wäre das Finale in Paris Ende Mai das dritte: Zweimal stand er mit Liverpool im Endspiel (2017, 2018) und gewann einmal, 2013 verlor er mit Borussia Dortmund im Wembley-Stadion gegen den FC Bayern. Der FC Villarreal steht nach 2006 erst zum zweiten Mal überhaupt im Halbfinale der Königsklasse, weiter ging es aber noch nie. Allerdings hat Trainer Unai Emery eine beeindruckende Bilanz, wenn es um K.o.-Runden im Europapokal geht: Er gewann 84 Prozent seiner K.o.-Duelle in Champions League und Europa League seit der Saison 2009/10. 2016 bezwang er mit dem FC Sevilla auch Liverpool und Coach Klopp schon einmal - mit 3:1 im Finale.