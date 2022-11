Ein Künstler erinnert mit Inschriften auf Bürgersteigen an Menschen, die von den Nazis ermordet wurden. Seit Jahrzehnten arbeitet er an seinem Projekt – nun kann man die Stolpersteine auch mit dem Handy finden.

Gunter Demnig fing ohne Erlaubnis an, seine Stolpersteine in den Boden zu setzen. Inzwischen gibt es fast 100.000 in ganz Europa.