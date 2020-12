Stindl holt Punkt für Borussia Mönchengladbach

Mit einem Kapitän in Torlaune holt Borussia Mönchengladbach einen schon verloren geglaubten Punkt beim 3:3 (3:1) bei Eintracht Frankfurt: Lars Stindls Tor in der Nachspielzeit ist es zu verdanken, dass die Borussia am Ende doch noch jubeln durfte. Lange hatte es nach einer Niederlage ausgesehen. Frankfurt, seit nun neun Spielen sieglos, schoss drei Treffer in nur zehn Minuten. Die zwischenzeitliche Führung zum 2:1 war jedoch umstritten, weil der Ball bei einem Freistoß nicht geruht hatte. Dies allerdings ist keine Sache für den Videoschiedsrichter, sondern fällt unter die Tatsachenentscheidung. Bei der Borussia stieß das auf Unverständnis.

Die Borussia kann ihren Negativtrend dennoch nicht abwenden: Nur sieben Punkte aus den letzten sechs Spielen stehen in der Bundesliga zu Buche, der volle Terminkalender spielt dabei wohl auch eine entscheidende Rolle. Dass Marco Rose weiter eine zentrale Rolle im Verein spielt, davon ist Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl überzeugt: Momentan liege die Wahrscheinlichkeit bei 99 Prozent, dass der Coach über den Sommer hinaus in Gladbach bleibt, "weil er einen Vertrag hat, weil wir erfolgreich sind und weil es nichts gibt", sagte Eberl dem TV-Sender Sky. Einen

Anruf von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe er noch nicht bekommen. Nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre bei Borussia Dortmund wird Rose wird als einer seiner Nachfolger gehandelt.

Der 12. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:3 (3:1)

Tore: 0:1 Stindl (14. Minute), 1:1 Silva (22./Handelfmeter), 2:1 Silva (24.), 3:1 Barkok (32.), 3:2 Stindl (90./Foulefmeter), 3:3 Stindl (90.+5)

Gelb-rote Karte: Abraham (81./wiederholtes Foulspiel)

og/jk