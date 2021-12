Steven Spielberg holt "West Side Story" in die Gegenwart

Zum ersten Mal hörte Hollywood-Filmemacher Steven Spielberg die Musik aus "West Side Story", als er zehn Jahre alt war. Seitdem, so erzählt es der Oscar-Preisträger, träumte er davon, die Geschichte (neu) zu erzählen.

Spielberg hat in seiner glanzvollen Karriere so ziemlich jedes Filmgenre bedient, von Actionfilmen wie "Indiana Jones" und "Jurassic Park" bis hin zu packenden Dramen wie "Schindlers Liste" und "München", er hat mit "E.T." einen Außerirdischen zum Star gemacht und mit "Der weiße Hai" unzähligen Zuschauern das Baden im Meer verdorben. Jetzt hat er sein bemerkenswertes Werk um das Genre "Musical" erweitert.

Neuauflage des Bernstein-Klassikers

Seine Version der "West Side Story" basiert auf dem ursprünglichen Broadway-Musical von 1957, das 1961 erstmals verfilmt wurde. Die Geschichte erhielt zwei Tony Awards und hat zehn Oscars gewonnen.

Optisch sind es die 1950-Jahre, aber Steven Spielbergs Adaption der "West Side Story" ist in allen Bereichen modern

Erschaffen haben das Musical der Regisseur und Choreograph Jerome Robbins, der Komponist Leonard Bernstein, der Dramatiker Arthur Laurents und der Texter Stephen Sondheim, der Ende November im Alter von 91 Jahren gestorben ist.

Für die Neuauflage der Geschichte im 21. Jahrhundert hatte Spielberg mit Sondheim und dem Autor Tony Kushner zusammengearbeitet.

Fokus auf Rassismus und Migration

Neben seinem Kindheitstraum gab es noch einen weiteren Grund, der Steven Spielberg veranlasste, sich der "West Side Story" anzunehmen. Auch wenn sie im New York der 1950er-Jahre spielt, hat die klassische Geschichte über verbotene Liebe und zwei verfeindete Straßenbanden - eine Nacherzählung von Shakespeares "Romeo und Julia" - bis heute nichts an gesellschaftlicher Relevanz eingebüßt.

"Diese Geschichte ist nicht nur ein Produkt ihrer Zeit, diese Zeit ist zurückgekehrt, und sie ist mit sozialer Wut zurückgekehrt", sagte Spielberg der Zeitschrift "Vanity Fair". Er habe die migrantischen Erfahrungen erzählen wollen, über den Kampf, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

Oscar-Preisträger Steven Spielberg erfüllte sich mit der Neuverfilmung einen Kindheitstraum

Sharks gegen Jets

In Spielbergs Version spielen Ansel Elgort und die Newcomerin Rachel Zegler, eine Latina kolumbianischer Abstammung, die sich gegen 35.000 Bewerberinnen aus aller Welt durchgesetzt hat, das unglückliche Liebespaar Tony und Maria.

Sie verlieben sich auf den ersten Blick ineinander, obwohl sie unterschiedlichen Clans angehören: den puertoricanischen Sharks, angeführt von Marias Bruder Bernardo (David Alvarez), und den weißen Jets, die von Tonys bestem Freund Riff (Mike Faist) geleitet werden. Riff kann Tonys Pläne, die Gang zu verlassen, nicht nachvollziehen.

Der Film bietet mitreißende Gesangs- und Tanzsequenzen mit unvergesslichen Songs des verstorbenen Stephen Sondheim, darunter "America", "I Feel Pretty" und "Somewhere" - eine Ode an eine Utopie, in der Liebe und Akzeptanz vorherrschen.

Keine gebräunten Gesichter mehr

Ein Jahr lang ließ Spielberg für die Rollen der Sharks weltweit nach lateinamerikanischen Männern und Frauen casten, um den heutigen Ansprüchen an Inklusion und kulturelle Repräsentanz gerecht zu werden. "Das ist ein großer Teil unserer Geschichte. Die Figuren sagen und tun in unserem Film Dinge, die sie auf der Bühne oder in dem Film von 1961 nicht gesagt oder getan haben", sagte der Regisseur bei der Filmpremiere in New York im November.

Spielberg ist von Filmkritikern vielfach dafür gelobt worden, dass er seine Position in Hollywood dafür genutzt hat, Fehler in früheren Versionen des Musicals zu vermeiden: Damals spielten Schauspieler ohne lateinamerikanischen Background die Rollen der puertoricanischen Sharks mit gebräunten Gesichtern.

Im Film von 1961 trug die weiße Schauspielerin Natalie Wood (links) braunes Make-up

Im Film von 1961 trugen die weiße Darstellerin Natalie Wood und ihr Kollege George Chakiris in ihren Rollen als Maria und Bernardo starkes Make-up.

Spanische Dialoge ohne Untertitel

Die in Puerto Rico geborene Schauspielerin Rita Moreno, die für ihre Rolle der Anita im Film von 1961 einen Oscar gewann und in der Version von 2021 als Valentina zu sehen ist, äußerte auf der Premiere ihren Stolz darüber, "dass jeder einzelne Latino-Charakter von einem Latino-Schauspieler dargestellt wird, und das ist sehr wichtig, weil wir authentisch zeigen, was es bedeutet, ein Latino zu sein."

Die heute 89-jährige Schauspielerin hatte sich zuvor dazu geäußert, wie "extrem dunkel" das Make-up für einige der Schauspieler in dem Film von 1961 war; auch ihr eigener Hautton war nachgedunkelt worden, was sie damit verglich, "Schlamm auf mein Gesicht zu schmieren". Sie habe versucht, einer Maskenbildnerin zu erklären, warum Puerto-Ricaner aufgrund ihrer ethnischen Vielfalt unterschiedliche Hauttöne haben. Sie sei daraufhin gefragt worden, ob sie Rassistin sei. "Ich war so verblüfft, dass ich keine Antwort geben konnte", erinnerte sie sich 2017 in einer Folge des Podcasts "In The Thick".

Spielberg hat die spanischen Dialoge im Film bewusst nicht mit Untertiteln versehen, um der großen spanischsprachigen Gemeinschaft in den USA Tribut zu zollen.

Mit "West Side Story" erweitert Spielberg sein Repertoire um das Musical-Genre

Trans-Rolle? Arabische Länder boykottieren

Nach den ersten überschwänglichen Kritiken wird der Film bereits als Favorit für die kommende Oscar-Verleihung gehandelt. Für Schlagzeilen sorgte aber auch der Boykott des Films in sechs arabischen Ländern. Grund dafür ist die Besetzung einer Rolle mit einer Transgender-Person.

Im Film aus dem Jahr 1961 darf ein Mädchen namens Anybodys aufgrund seines Geschlechts nicht Mitglied bei den Jets werden. In der Neuverfilmung spielt Anybodys eine größere Rolle und ist "eine Figur, die als Mann im Körper einer Frau geboren wurde. Ende der Geschichte", so sagte David Saint, Nachlassverwalter des Autors Arthur Laurents, es dem "Hollywood Reporter.

Spielberg besetzte die Rolle mit Iris Menas, 31-jährig und nicht-binär. Menas hat unter anderem im Broadway-Musical "Jagged Little Pill" mitgespielt, das von dem gleichnamigen Album von Alanis Morissette inspiriert wurde.

Iris Menas, non-binär, spielt die Figur der Anybodys. Arabische Länder verboten den Film daraufhin

Daraufhin wurde der Film in Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Oman, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten verboten. Laut "The Hollywood Reporter" weigerten sich Saudi-Arabien und Kuwait, dem Film eine Vertriebsgenehmigung zu erteilen. Die Filmbehörden der anderen Länder hätten Kürzungen verlangt. Eine Zensur lehnte die Produktionsfirma Disney aber ab.

Übersetzung aus dem Englischen: Torsten Landsberg