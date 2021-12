Steuern rauf für Millionäre? - Deutschlands Geld-Elite nach Corona

"Ich hatte das Glück in die richtige Familie geboren zu werden und habe den goldenen Löffel im Mund. Das finde ich absolut ungerecht" - Die 32-jährige Stefanie Bremer gehört zu den reichsten Menschen Deutschlands. Ihre Familie besitzt ein großes Maschinenbau-Unternehmen. Die Erbin und andere Millionäre der Gruppe "Tax me now" fordern, dass der Staat "Leute wie uns" höher besteuert. Der Selfmade-Millionär Michael Hausenblas hingegen lehnt die Umverteilung von Vermögen ab. ‎Der 53-Jährige ist durch den Vertrieb von Staubsaugern, die auch die Luft reinigen, reich geworden. Der Jahresumsatz seiner Firma Hyla Germany hat sich durch die Pandemie mehr als verdoppelt: auf 50 Millionen Euro. "Leistung muss sich lohnen und darf nicht mit zu hohen Steuern bestraft werden", so lautet Hausenblas Credo. Bettina Gräfin Bernadotte und Björn Graf Bernadotte zählen dagegen zum klassischen Adel mit engen Verbindungen ins schwedische Königshaus. Die Geschwister sind Geschäftsführer der Insel Mainau. Vor rund 40 Jahren brachten ihre Eltern, um Erbstreitigkeiten zu verhindern, die Insel Mainau aus ihrem Besitz in eine gemeinnützige Stiftung ein. Das hat auch steuerliche Vorteile. Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sie auf ihre Art. In ihren caritativen Projekten geht es um bessere Perspektiven für Kinder und Jugendliche. Stefanie Bremer ist dagegen das freiwillige Engagement reicher Menschen zu wenig. "Ein Gemeinwesen kann sich nicht auf reiche Gönner verlassen", sagt sie. "Beim Staat ist das Geld gut aufgehoben, denn der investiert auch in Bereiche, die für reiche Wohltäter nicht attraktiv sind."