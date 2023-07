In Deutschland bleibt die Sterbehilfe ungeregelt. Zwei Vorschläge für assistierte Tötungen scheiterten im Bundestag.

Die angestrebte Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland lässt weiter auf sich warten. In namentlichen Abstimmungen im Bundestag verfehlten beide vorliegenden Gesetzentwürfe am Donnerstag die Mehrheit. Damit bleibt der aktuelle Zustand zunächst bestehen: Der assistierte Suizid ist legal - ein Gesetz mit verbindlichen Vorgaben zum Schutz der Sterbewilligen und der Assistierenden gibt es aber weiterhin nicht. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einer "gewissen Rechtsunsicherheit", die weiter herrsche.