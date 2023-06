Steinmeier wirbt für engere Beziehungen mit Kirgisistan

Bundespräsident Steinmeier hat seine Reise in Zentralasien mit einem Besuch in Kirgisistan fortgesetzt. Die Beziehungen sollen ausgebaut werden. Dabei setzt Steinmeier auch auf Kirgisistans Einfluss auf Afghanistan.

Zunächst wurde er mit militärischen Ehren begrüßt, dann sprach Bundespräsident Frank Walter Steinmeier mit Präsident Sadyr Schaparow über die Situation in dessen Land. Wie schon in Kasachstan will Steinmeier signalisieren, dass Deutschland als Partner für die zentralasiatischen Staaten bereitsteht und die Beziehungen ausbauen möchte.

Deutschland will auch in Kirgisistan größere Rolle spielen

Es will sich dabei als Alternative zu Russland und China anbieten, die in der Region traditionell eine große Rolle spielen. Deutschland setzt darauf, dass in den früheren Sowjetrepubliken die Anziehungskraft Russlands wegen des Angriffskrieges in der Ukraine nachlässt und die Einflussnahme Chinas zunehmend kritisch gesehen wird. Das im Vergleich zu Kasachstan wesentlich kleinere Kirgisistan ist aus wirtschaftlicher Sicht interessant, weil es über große Vorkommen an Seltenen Erden und Gold verfügt.

Kirgistan hat große Vorkommen von Seltenen Erden und Gold - hier die Goldmine in Kumtor Bild: Igor Yegorov/dpa/picture alliance

Steinmeier: Kirgisistan soll Einfluss auf Afghanistan ausübern

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Schaparow in der Hauptstadt Bischkek appellierte Steinmeier an die Führung Kirgisistans, mit ihren Einflussmöglichkeiten auf eine Verbesserung der Situation in Afghanistan hinzuwirken. "Die derzeitige Lage in Afghanistan unter den Taliban ist nicht hinnehmbar", sagte er. Das gelte insbesondere für die systematische Unterdrückung von Frauen und Mädchen sowie die humanitäre Notlage in großen Teilen der Bevölkerung. Er begrüße es, dass Kirgisistan sich hier engagiere, betonte der Bundespräsident. "Ich habe darum gebeten, Kontakte und Einflüsse, die man hier in Kirgisistan nach Afghanistan hat, auch zu nutzen."

Im April protestierten Afghaninnen in der Hauptstadt Kabul für ihre Rechte Bild: AFP/Getty Images

Seit der Rückkehr der militanten Islamisten an die Macht im Sommer 2021 werden Frauen und Mädchen in Afghanistan wieder aus dem öffentlichen Leben gedrängt. Die Taliban haben ihnen den Besuch von Universitäten und höheren Schulen untersagt. Auch viele Berufe dürfen sie nicht mehr ausüben. Die humanitäre Lage gilt als katastrophal. Weite Teile der Bevölkerung leiden unter Hunger.

as/sti (dpa, dpae)