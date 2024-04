Steinmeier in der Türkei: Zum Abschluss ein Lächeln

Am dritten und letzten Tag der Türkei-Visite von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lag der Fokus ganz klar auf dem Treffen der beiden Präsidenten. Die Journalistinnen und Journalisten warteten mehr als zwei Stunden, bis Steinmeier und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zur Pressekonferenz erschienen. Erstaunlicherweise traten die beiden mit einem Lächeln vor die Kameras. Von einem - durchaus möglichen - Eklat weit und breit keine Spur. Sichtlich entspannt scheinen die Konsultationen vonstatten gegangen zu sein. Was war passiert? Keine Kontroversen Diskussionen zu Gaza? Keine Einordnung der Hamas? Kein Fingerzeig, was die Deutsche Staatsräson angeht?

Erdogan: "Der Krieg im Nahen Osten muss beendet werden"

In seinem Statement wurde Erdogan deutlich: "Der israelische Ministerpräsident verlängert den Krieg in Gaza, um politisch am Leben zu bleiben. Das Leid der Palästinenser muss beendet werden." Schon oft hatte der türkische Staatschef den israelischen Premier Benjamin Netanjahu beschimpft, ihm sogar Nazi-Methoden unterstellt. Doch auf meine Frage, weshalb die Türkei noch immer intensive wirtschaftliche Beziehungen mit Israel unterhalte, antwortete Erdogan einsilbig: "Das ist vorbei!"

Türkische Kolleginnen und Kollegen sagten mir später: "Er lügt, ohne rot zu werden." Erdogan könne gar nicht auf den Wirtschaftspartner Israel verzichten. Seine Worte sollten nur die Bevölkerung in der Türkei besänftigen.

Steinmeier: "Wir müssen gemeinsam humanitäre Hilfe leisten"

Bei Steinmeiers Rede zeigten sich die Unterschiede in der Rhetorik. Erdogan ging nur auf das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza ein und wiederholte mehrfach die Zahl der Toten und Verletzten. Der deutsche Gast hingegen machte deutlich, dass die Hamas am 7. Oktober den Krieg begonnen habe. Doch Steinmeier drängte auch darauf, dass die humanitäre Unterstützung der leidenden palästinensischen Bevölkerung nur gemeinsam mit der Türkei und Erdogan erfolgen könne. Bereits zum Auftakt hatte er vom "Ernst" seiner Reise gesprochen, und dass bei Erdogan "alle Themen auf den Tisch" kommen müssten. Wie kontrovers diese Themen diskutiert wurden, wird ein diplomatisches Geheimnis bleiben.

Onay: "Wir haben die ersten Samen gesät"

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay, der zur Delegation des Bundespräsidenten gehörte, zieht ein positives Reisefazit: "Ich denke, wir haben kleine Schritte gemacht, um die seit sehr langer Zeit belasteten Beziehungen unserer Länder zu verbessern. Wir haben die ersten Samen säen können, um eine deutsch-türkische Freundschaft, wie sie einmal war, ernten zu können."

Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler spricht von einer erfolgreichen Reise - und verweist auf die Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft und den bilateralen Austausch mit Oppositionspolitikern in Istanbul und Ankara. Auch der Austausch zwischen Erdogan und Steinmeier sei eine gute Basis. "Erdogan war erstaunlicherweise sehr mild", so Güler. Dies habe wohlmöglich viel mit der Person Frank-Walter Steinmeier zu tun.

Lindner: "Die Türkei ist sehr potentialreich" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lindner: "Hoffnung für die türkische Wirtschaft"

Womöglich hat Bundesfinanzminister Christian Lindner am meisten von dieser Reise profitiert. Seine Gespräche mit deutschen Wirtschaftsvertretern (Bosch, Siemens, DHL Mercedes) bei einer Fahrt über den Bosporus waren durchweg erfolgreich: "Wenn sich die türkische Wirtschafts- und Finanzpolitik mittelfristig erholt, werden die Ergebnisse auch einen Einfluss auf deutsche Unternehmer haben, die dann wieder in eine starke Türkei investieren werden", sagte Lindner der DW. Das Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Mehmet Simsek lasse für die türkische Wirtschaft hoffen, denn die angekündigten Bemühungen der türkischen Regierung seien vielversprechend.

300 Millionen Euro Kredit für Erdbebengebiet

Zu erwähnen bleibt noch der Tagesbesuch in der vom Erdbeben schwer zerstörten südostanatolischen Stadt Gaziantep in der Provinz Nurdagi. Mehrere 10.000 Menschen verloren dort im Februar 2023 ihre Familien, ihre Häuser, ihre Existenzen. Seit mehr als 14 Monaten hausen Überlebende wie Ahmet Atilgan in einem engen Containerdorf. Für ihn sei das Wichtigste, sagt Atilgan, dass er am Leben sei und hoffentlich bald eine Wohnung beziehen könne.

Auch der 90-jährige Abdullah Kapi dankt Gott, dass er noch lebt. Auf eine neue Wohnung müsse er aber noch warten, erzählt er mit zittriger Stimme. Die AKP-Bürgermeisterin von Gaziantep, Fatma Sahin, hatte verkündet, dass über 300 Wohnungen bereits an Mieter und Eigentümer übergeben seien. Weitere 2000 sollten binnen Jahresende fertig werden - so Gott will, wie Abdullah Kapi sagt.

Für weitere Unterstützung der türkischen Regierung, wie etwa zum Wiederaufbau von Bildungseinrichtungen, hat die Bundesregierung einen "ungebundenen Finanzkredit in Höhe von 300 Millionen Euro" bereitgestellt. Ungebunden bedeutet, dass er rein politisch ist. Dies wurde, nach Aussage von Beteiligten, bereits vor den Präsidentschaftswahlen im vergangen Jahr in Aussicht gestellt. Freunde bleiben eben doch Freunde.