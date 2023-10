Steinmeier bei Biden: "Unverzichtbare Partnerschaft"

In den USA wird am 6. Oktober der German-American-Day gefeiert. Er erinnert an die Ankunft erster deutscher Siedler in Philadelphia im Jahr 1683. Und er ist ein schöner Anlass für die beiden Staatsoberhäupter, sich endlich einmal im Amt zu begegnen. Also hat US-Präsident Joe Biden eine - recht kurzfristige - Einladung an den Bundespräsidenten ausgesprochen, was die Terminplanung von Frank-Walter Steinmeier über den Haufen geworfen hat. In der Terminübersicht des US-Präsidenten war etwas salopp davon die Rede, dass Steinmeier am Freitagnachmittag kurz im Weißen Haus "vorbeischauen" werde.

Biden und Steinmeier kennen sich schon lange: Hier sieht man den damaligen US-Vizepräsidenten sowie den Vizekanzler und Bundesaußenminister auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2009 Bild: Thomas Trutschel/photothek/IMAGO

Der freundliche Empfang des deutschen Gastes stand ganz im Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung. Die Biden-Administration wollte mit der Einladung "die engen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland bekräftigen". Bei der Visite gehe es auch um eine "enge Abstimmung als NATO-Bündnispartner in einer Reihe von wichtigen Fragen".

Ukraine-Hilfe im Fokus

Und genauso liest sich auch die - vorbereitete - gemeinsame Erklärung der beiden Präsidenten: "Unsere Partnerschaft ist unverzichtbar für unser Streben, globale Herausforderungen anzugehen: von Klimawandel und Ernährungssicherheit bis zur Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten."

Nach dem Besuch im Weißen Haus gab der Bundespräsident eine kurze Pressekonferenz Bild: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Ein Schwerpunktthema für Biden und Steinmeier war natürlich der Krieg in der Ukraine, vor allem nachdem sich der US-Kongress selbst lahmgelegt und damit weitere langfristige Ukraine-Hilfen vorerst unmöglich gemacht hat. Biden bemüht sich, bei NATO-Verbündeten und Partnern die Sorgen zu zerstreuen, dass die US-Militärhilfe für Kiew versiegen könnte. "Unser Bündnis ist von zentraler Bedeutung in unserem fortwährenden Einsatz für die Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer und ihrer tapferen Verteidigung ihres Landes, ihrer Freiheit und ihrer Zukunft", heißt es in der Mitteilung weiter.

Deutsch-amerikanische Gemeinsamkeiten

Beide Präsidenten betonen zudem "das unzertrennliche Band der Freundschaft" zwischen ihren beiden Ländern und erinnerten daran, dass es 40 Millionen US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln gebe. Deutsch-Amerikaner hätten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft. Es sei eine deutschsprachige Lokalzeitung gewesen, die als erste die Unabhängigkeitserklärung abgedruckt habe. Und weiter heißt es in der Erklärung: "Das vereinte und demokratische Deutschland von heute ist undenkbar ohne den Mut der Amerikaner."

rb/ack (AP, AFP, dpa, Reuters)